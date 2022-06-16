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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شام الذهبي تخطف الأنظار بصحبه أشقائها

صدى البلد

نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت شام الذهبي  في الصورة بصحبة أشقائها ، مما أثار إعجاب متابعيها .

وهنأت شام الذهبي والدتها أصالة بعيد ميلادها، ونشرت صورا تجمعهما عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت شام الذهبي قائلة: "انتي الحياة اللي بعيش من خلالها. انتي سبب كل شي بدنيتنا يا أعظم وأحن وأطيب وأنقى أم وصديقة وبنت وأخت بهالدنيا. قوتك اللي قوتنا، حنانك ومحبتك الخارقة هي اللي طهرت قلوبنا من قسوة الحياة وخلتنا نواجه كل الظروف بمحبة وتسامح. شلون بتقدري تحولي كل محنة لمنحة وتخلينا انشوف الخير والتفاؤل بكل شيء هي معجزة؟! شلون بتقدري اتسامحي بعد وتتسامحي مع القسوة والظلم البشري الشرير؟".

وتابعت: “هي محبة وطهارة غير إنسانية. لأنك نادرة وطاهرة وعظيمة يا أمي، يا أصالة أنتي مدرسة بالحب، التسامح، التفاؤل، العزيمة الخارقة اللي واجهت كل التحديات من شلل جسدي، لقهر وخذلان… كل شيء ارتفعتي واترافعتي بالحب والأسرار. الدعاء اللي بدعيه كل يوم أن يجعل عمرك أطول من عمري وشوفك لآخر لحظة بحياتي ملكة الدنيا.. بعشقك كلمة صغيرة كتييير.. أنا كلي حب وكلي ملكك. كل سنة وانتي ست راسي، كل سنة وانتي سلطانة المحبة”. 

أصالة انستجرام الفن التواصل الاجتماعي شام الذهبي

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