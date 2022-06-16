استشارى: التونر والكريم المرطب يقللان التهابات البشرة فى موجات الحر

كشفت الدكتورة إيمان سند، استشارى الجلدية، عن روشتة للحفاظ على الجلد والبشرة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت "سند"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية dmc، إن كل بشرة لها مميزات فى طرق تعاملها مع فصول السنة، لافتة إلى أن البشرة الدهنية تكون فى أفضل حالاتها فى فصل الشتاء ولا تعانى من الجفاف بخلاف فصل الصيف.

وأضافت أن البشرة تتأثر بارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، حيث يؤثر سلبيا على الغدد العرقية ما يسبب احمرارا فى الجلد وحكة شديدة وتقيحات مزعجة، ويؤثر أكثر على فئات الأطفال وكبار السن.

وأوضحت أن البشرة المختلطة أصعب أنواع البشر ومنها جزء دهنى وآخر جاف، وتحتاج متابعة فى فصلى الشتاء والصيف.

ونوهت إلى أنه يجب التعامل مع البشرة حسب التغيرات الجوية، وغسل البشرة بصورة يومية بالمياه الفاترة لتجنب الحكة والحساسية، أما التعامل مع البشرة الدهنية فيستدعى وضع تونر لتقليل الدهون فى البشرة واستخدام كريم مرطب مائى وغسل البشرة بصورة مستمرة لتجنب التهابات البشرة فى موجات الحر الشديدة.

