أخبار التوك شو.. السيسي: أحلام قارتنا لن تتحقق دون موانئ وطيران وسكة حديد.. والتعليم تحدد المسموح والممنوع في امتحانات الثانوية العامة

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا، نرصد أبرزها فى التقرير التالى.

السيسي: أحلام قارتنا لن تتحقق دون موانئ وخطوط طيران وسكة حديد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في فعاليات الاجتماعات السنوية الـ 29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، إن المشكلة التي تواجهنا هي إيجاد بنية أساسية قارية لذلك أنا أقول هذا في وجود المعنيين عن المال والاقتصاد والمعنيين عن الأمل في أفريقيا.

وأضاف الرئيس قائلاً: "ده حلم الناس في إفريقيا .. القارة التي يوجد بها أكبر نمو سكاني، وأكبر حجم من الشباب في قارات العالم بالكامل"، مشيراً إلى أن يوجد في قارة أفريقيا حوالي مليار ونصف الآن، وفي عام 2050 ستكون القارة بها 2 ونصف مليار أو أكثر.

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 16-6-2022

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 16-6-2022.

قبل انطلاقها بأيام.. التعليم تحدد المسموح والممنوع في امتحانات الثانوية العامة

كشفت الإعلامية هند النعسانى، عن نصائح وزارة التعليم لطلاب الثانوية العامة خلال امتحاناتهم، قائلة: “نحذر أبناءنا من محاولات الغش، حيث سيكون هناك إجراءات صارمة للتفتيش”.

وأضافت “النعساني”، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الهدف من التفتيش هي مصلحة الطلاب، موضحة أن الوزارة أيضا شددت على ضرورة أن يكون الطالب قام بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة وكراسة الأسئلة بالقلم الجاف.

محافظ البنك المركزي يوجه الشكر للسيسي لاستضافة مؤتمر الإفريقي للتصدير: يواكب الظروف

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنه تم إنطلاق فعاليات الاجتماعات السنوية الـ 29 للبنك الإفريقي للتصدير والإستيراد، تحت عنوان تفعيل إمكانات إتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية فى مرحلة ما بعد كوفيد 19 من خلال الاستفادة من طاقة الشباب.

وتابع خلال كلمته بالمؤتمر اليوم بحضور الرئيس السيسي، أن تلك الفعالية ينظمها البنك المركزى المصري بناء على تكليفات الرئيس السيسي بالإعداد والتنظيم لها، وذلك لضوء الأهمية التي توليها الدولة المصرية للعمل الإفريقي المشترك.

محافظ البنك المركزي: قمنا بضخ أموال كثيرة بقطاعات الاقتصاد لمواجهة جائحة كورونا

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن التوجه الرئيسي للبنك أثناء جائحة كورونا تضمن محورين من أجل تحديد نتيجة الأزمة، موضحاً أن المحورين كانا عبارة عن ضخ أموال ضخمة وكميات من السيول إلى قطاعات الاقتصاد، خاصة الخاص، وقطاع الأفراد، للحفاظ على فرص العمالة.

وأضاف “عامر”، خلال كلمته في فعاليات الاجتماعات السنوية الـ 29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، بحضور الرئيس السيسي، أن الحكومة والبنك المركزي قاما بضخ أموال كثيرة وإصدار خطابات ضمان للبنوك المصرية، للتصدي لأي مخاطر.

مفوض الاتحاد الإفريقي: يجب تعزيز البنية التحتية لدعم الجودة والتنافسية

قال مفوض الإتحاد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والمعادن ، إنه يجب التطرق إلى ملف التجارة البينية من أجل تعزيزها، مشيرا إلى أنه يجب أيضا تعزيز البنية التحتية فى إفريقيا من أجل تعزيز الجودة والتنافسية وإزالة الحواجز التجارية.

وتابع خلال كلمته بفعاليات الاجتماعات السنوية ال29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد: “ استطعنا التوصل لوثيقة إفريقية والتي تم التسليط عليها بحيث أننا سنقوم بتطبيق المعايير الإفريقية، وذلك للعمل على تعزيز التنمية والبنية التحتية الإفريقية”.

رئيس مجلس الأعمال في أفريقيا: يجب أن تتكامل اقتصاديات القارة للتصدي للأزمات

قال رئيس مجلس الأعمال فى أفريقيا، ارتولد إيكبى، إن هذه القارة تعتمد على التكامل لأنه غير مقبول السفر إلى أفريقيا مع الطيران الأوروبي بينما نمتلك نحن هذا الأمر.

وأضاف خلال كلمة أمام الرئيس السيسى، أنه لأبد أن نبذل قصاري جهدنا ويجب أن نتكامل ونعمل على بناء الاقتصاديات و امتصاص الصدمات.

الأرصاد: أجواء ربيعية خلال المساء حتي بداية الأسبوع القادم

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد إحيانا خلال فترات المساء نشاط للرياح، مما يقلل نسب الرطوبة فى الجو، وبالتالي نشعر بالأجواء المعتدلة الربيعية خلال فترات المساء وساعات الليل تحديدا.

وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحنا مصري” المذاع عبر الفضائية المصرية، أن هذا الطقس من المتوقع أن يستمر معنا اليوم وغدا وبدايات الأسبوع المقبل، موضحة أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام.