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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بترجع وش الفجر والناس كلت وشي.. اعترافات قاتل شقيقته في المنيرة الغربية

جثة
جثة

أدلى المتهم بقتل شقيقته في منطقة المنيرة الغربية باعترافات تفصيلية لجريمته عقب نجاح مباحث الجيزة في إلقاء القبض عليه بعد هروبه من مسرح الجريمة. 
وسرد المتهم أمام فريق البحث بقيادة العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة تفاصيل جريمته حيث قال انه متزوج ويقيم برفقة زوجته في شقة أخرى بعيدا عن منزل العائلة إلا انه يتردد على والدته من لفترة لأخرى للاطمئنان عليها وعلى شقيقته المطلقة وأضاف انه عندما ذهب للاطمئنان على أحوالهما فوجئ بعدم عودة شقيقته للمنزل لساعة متأخرة من الليل وهو ما كان تسبب في خلاف له معها للتنبيه عليها مرارا بعدم الخروج والمكوث لوقت متأخر خارج المنزل خاصة أنها ربة منزل ولا تعمل بعد انفصالها عن زوجها منذ عدة سنوات. 
وقال المتهم انه فور عودة شقيقته للمنزل عاتبها على عصيانها أوامره والتأخر خارج المنزل ما ساهم في الإساءة إلى سمعتها بين أهالي المنطقة ومعايرة جيرانه لها بسلوكها فنشبت بينهما مشادة كلامية وتطور الأمر إلى مشاجرة انتهت بمقتل الأخت بطعنة في الرقبة. 
واستمع فريق البحث برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة لأقوال والدة المتهم والمجني عليها والتي قالت أن ابنتها عندما تشاجرت مع شقيقها هرعت إلى المطبخ واستلت سكين حاولت ضرب شقيقها به إلا انه أثناء استخلاصه السكين من يدها ضربها في رقبتها وأسرعت أسرتها بنقلها إلى مستشفى إمبابة المركزي إلا أنها فارقت الحياة. 
وقال المتهم ذات الأقوال التي أدلت لها والدته مؤكدا انه لم ينوي قتلها وانها عندما حاولت ضربه بالسكين استخلصها من يدها فأصابتها في رقبتها. 
التحريات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث كشفت ان المتهم فر هاربا بعد ارتكابه الواقعة ونجحت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد السويركي وكيل فرقة المنيرة الغربية والرائد محمد إدريس رئيس مباحث المنيرة الغربية في إلقاء القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة. 
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

مشادة كلامية منطقة المنيرة مباحث الجيزة اعترافات المتهم مسرح الجريمة

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