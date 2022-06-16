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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لم يتحمل فراقها.. ابن يلحق بوالدته بعد وفاتها بساعة حزنا عليها بالبحيرة

الابن المتوفي
الابن المتوفي

شيع الآلاف من أهالي مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، جثمان شعبان شحاتة صبح ووالدته بعد أداء صلاة الجنازة عليهما في مسجد الهداية بوسط المدينة، وسط حالة من الحزن الشديد على وجوه المشيعين بسبب وفاة الأم وابنها.

 

لم يتحمل قلب الابن نبأ وفاة والدته فتوقف عقب وفاتها بساعة حزنا عليها، ليغادرا الدنيا سويا إلى دار الآخرة، وسادت حالة من الحزن على أهالي مدينة إدكو شمال محافظة البحيرة بسبب وفاتهما.

 

وقال أحد جيران الأسرة بأن الأم كانت مريضة منذ عدة سنوات، واشتد عليها المرض خلال الأيام القليلة الماضية، حتى توفيت أمس بعد صراع شديد مع المرض، فلم يتحمل قلب نجلها شعبان البالغ من العمر 50 عاما فراق الأم فتوفي عقب وفاتها بساعة، مؤكدين بأن الابن كان بارا بوالدته ومتعلقا بها دائما.  

 

هذا ونعى الأهالي عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي أسرة المتوفين، معتبرين أن وفاة الابن نوع من البر والإخلاص لوالدته والذي لم يحتمل فراقها فتوفي بعدها مباشرة بحوالي ساعة، طالبين رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء بالرحمة والمغفرة للمتوفين وأن يسكنهما الله فسيح جناته.

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