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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد صبحي يعلن تفاصيل فيلمه الجديد ويكشف سرًا عن مسرحية ماما أمريكا

مؤتمر محمد صبحي
مؤتمر محمد صبحي

قال الفنان محمد صبحي "قرار عودتي للسينما بيدرس من سنوات وغالبا من عام ٢٠٠٥ ولم أعتزل السينما وإنما توقفت عام ١٩٨٩ بسبب انتشار أفلام المقاولات"اترعبت" وتوقفت "لما الحالة تهدى".

واستطرد محمد صبحي:"ووجدت نفسي بعد ٣١ عاما أمام فيلم لابد من تقديمه وكتب السيناريو والحوار الخاص به أمينة مصطفى وإخراج أميرة الرفاعي".

وقال محمد صبحي إن العمل الجديد من الأفلام التي ترى ما يحدث قبل وقوعه مثل العديد من أعماله السابقة، مثل مسرحية ماما أمريكا التي كانت تحوي أحداثها في النهاية تفجير المركز التجاري العالمي وقررت تغيير الديكور لتفجير تمثال الحرية لإضافة جانب إنساني في اللحظات الأخيرة وهو ما حماني من إلصاق التهمة.

وتحدث الناقد جمال عبد الناصر في البداية عن مشوار الفنان محمد صبحي الممتد على مدار ٥٤ عاما قدم خلالها العديد من الأعمال الفنية المشرفة.

وعبر الفنان محمد صبحي عن سعادته بلقاء الصحفيين والاعلاميين بعد فترة انقطاع بسبب ظروف جائحة كورونا، وتحدث عن الصلة بين الفنان والناقد والصحفي الحقيقي.

محمد صبحي

وتطرق محمد صبحي إلى الحديث عن مشروعه الفني الذي ينوي تقديمه وخطط إليه في الفترة السابقة التي تعد فترة ركود في نواحي كثيرة في الثقافة والفن.


تشمل أعمال محمد صبحي المقبلة عروضا مسرحية وفيلما سينمائيا ومسلسلا ، وكشف خلال المؤتمر عن تفاصيل هذه المشاريع ونجومها المشاركين معه في كل المشاريع الفنية المتنوعة .

النجم الكبير محمد صبحي كان قد كرمه المتروبوليتان الأمريكية وأهدته البث المباشر لأوبرا "هاملت " للموسيقار العالمي برات دين وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة ايناس عبد الدايم ، وذلك تقديرا لجهوده المستمرة في إثراء الحياة الإبداعية فى مصر، ولكونه أيقونة مهمة في الحياة الفنية والثقافية .

النجم الكبير محمد صبحي كُتب اسمه من قبل في الموسوعة البريطانية كأحسن ممثل قدم شخصية "هاملت" بأسلوب مميز ومن منظور ورؤية جديدة ، وكتب عنه 6 أسطر في الموسوعة العالمية  ملخصها : " أنه قدم شاب مصري عمره 22 عاما رؤية مسرحية لنص شكسبير "هاملت " بتميز في الإخراج والأداء عمن قدموه من قبل".

جائحة كورونا كورونا أمريكا مصر جمال عبد الناصر محمد صبحي

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