بالأسعار الجديدة.. 5 سيارات هاتشباك موديل 2022 في مصر |صور

يضم السوق المصري باقة من موديلات 2022، التي تتنوع داخليًا بحسب الفئات المطروحة، إلى جانب التصميمات الهيكلية التي تختلف بين فئة الكروس اوفر الرياضية، والـ SUV متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى فئة السيدان، والهاتشباك الشبابية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأسعار 5 سيارات هاتشباك موديل 2022 داخل السوق المصري بعد الزيادات الاخيرة.

5 سيارات هاتشباك موديل 2022

1 – سوزوكي سويفت موديل 2022

تستمد السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 قوتها من محرك بسعة 1200 سي سي، ينتج قوة قدرها 84 حصانا، و 107 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة من 5 سرعات أوتوماتيكية، مع القدرة على الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة في فترة زمنية تستغرق 12.9 ثانية.

أسعار السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022

الفئة الأولى سوزوكي سويفت موديل 2022 بقيمة قدرها 277.400 ألف جنيه بدلاً من 262.400 ألف جنيه.

الفئة الثانية سوزوكي سويفت موديل 2022 بقيمة قدرها 287.400 ألف جنيه بدلاً من 272.400 ألف جنيه.

الفئة الثالثة سوزوكي سويفت موديل 2022 بقيمة قدرها 297.400 ألف جنيه بدلاً من 282.400 ألف جنيه.

الفئة الرابعة سوزوكي سويفت موديل 2022 بقيمة قدرها 307.400 ألف جنيه بدلاً من 292.400 ألف جنيه.

5 سيارات هاتشباك موديل 2022

2 - هيونداي I10 موديل 2022

تحتوي السيارة هيونداي I10 موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات بقوة 84 حصانا، سعة 1200 سي سي، وعزم اقصى للدوران 118 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات من 5 نقلات يعمل بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

أسعار السيارة هيونداي I10 موديل 2022

الفئة الأولى هيونداي I10 موديل 2022 بقيمة قدرها 279 ألف جنيه بدلًا من 275 ألف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي I10 موديل 2022 بقيمة قدرها 289 ألف جنيه بدلًا من 285 ألف جنيه.

5 سيارات هاتشباك موديل 2022

3 – سوزوكي بالينو موديل 2022

زودت السيارة سوزوكي بالينو موديل 2022 بمحرك 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، قادر على انتاج 95 حصانا، و 130 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية من 4 سرعات، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال 11.6 ثانية.

أسعار السيارة سوزوكي بالينو موديل 2022

تقدم السيارة سوزوكي بالينو موديل 2022 بقيمة قدرها 320 الف جنيه.

5 سيارات هاتشباك موديل 2022

4 – أوبل كورسا موديل 2022

تتسارع السيارة أوبل كورسا موديل 2022 من وضع الثبات 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة خلال 8.7 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1200 سي سي تيربو، يولد قوة قدرها 130 حصانا، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء ذات 6 سرعات.

أسعار السيارة أوبل كورسا موديل 2022

الفئة الأولى أوبل كورسا موديل 2022 بقيمة قدرها 395 ألف جنيه بدلاً من 385 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوبل كورسا موديل 2022 بقيمة قدرها 415 ألف جنيه بدلاً من 405 ألف جنيه.

5 سيارات هاتشباك موديل 2022

5 – سوزوكي التو موديل 2022

تأتي السيارة سوزوكي التو موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 800 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 47 حصانا، وعزم دوران 69 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة مانيوال خماسي السرعات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 130 كم/ساعة، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 20 ثانية.

أسعار السيارة سوزوكي التو موديل 2022

تقدم السيارة سوزوكي التو موديل 2022 داخل السوق المصري بقيمة قدرها 159.900 ألف جنيه بدلاً من 154.900 ألف جنيه.