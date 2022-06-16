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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

تفاصيل أحدث أنشطة للإعلام الرقمي بالجامعة الأمريكية

صدى البلد

يشهد مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة  يوم الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢م حفل تخرج كلٍ من الدفعة الثانية والثالثة والرابعة من دبلومة الإعلام الرقمي وهى الدبلومة المهنية الأولى من نوعها فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط التي تُقدم عن بُعد ويتم تدريسها باللغة العربية.


سيشهد الحفل تخريج ٩٠ طالبًا وطالبة من الحاصلين على دبلومة الإعلام الرقمي، وسيقوم بتسليم الشهادات للخريجين السفير نبيل فهمى، وزير الخارجية المصرية الأسبق وعميد كلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور حسين أمين، مدير المركز.

 

يلقى كلمة الحفل المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات والتشغيل، بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتقدم الحفل الإعلامية المتميزة، منى سلمان.


سيُقام حفل تخرج الدبلومة بقاعة باسيلي بمقر الجامعة الأمريكية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وسيتضمن الحفل حضور نخبة كبيرة من الإعلاميين والصحفيين علاوةً على بعض الأكاديميين والشخصيات العامة؛ كما سيشهد الحفل تغطية إعلامية كبيرة.

 

تتكون دبلومة الإعلام الرقمي باللغة العربية من خمس مواد بالإضافة إلى مشروع التخرج الذي يُعد مادة قائمة بذاتها، ويقوم بتدريس هذه المواد نخبة من الأساتذة والمتخصصين في مجال الصحافة والإعلام.

 

وتهدف الدبلومة إلى توفير المعرفة والمهارات اللازمة للطلاب المشاركين وتدريبهم على استخدام أدوات وسائل الإعلام الرقمي بشكل احترافي، ليصبح لديهم إلمام بالتقنيات والمستحدثات الخاصة بالصحافة التليفزيونية والرقمية، مما يؤهلهم للمنافسة بقوة داخل سوق العمل في هذا المجال.


ويعد هذا الحفل هو أول حفل تخرج رسمي لخريجي الدبلومة بعد وباء كورونا والذي تسبب في تأجيل حفل التخرج خلال العام والنصف الماضيين.

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