إميليا لاكرافي : مصر ستحسن تنظيم مؤتمر تغير المناخ COP 27

قالت إميليا لاكرافي رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية، إنها تحيى الدولة المصرية على مبادرة تنظيم مؤتمر تغير المناخ COP 27 ولا شك في أن مصر سوف تحسن تنظيم تلك المؤتمر.

واضافت "لاكرافي" خلال حوار تليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائيه، أن جميع المؤتمرات والمنتديات التي حضرتها في مصر كانت ممتازة من حيث التنظيم، موضحة أن الرئيس الفرنسي قام بتعيين ٣ وزيرات يعملون على موضوعات مثل التحول التكنولوجي والطاقة والتنمية المستدامة والمناخ.

وتابعت رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية أنه أصبح في فرنسا رئيسة للوزراء وهذا لم يحدث منذ ٣٠ عاما ووزيرتين اخرتين حققوا نجاحات كبيرة في الوزارات السابقة.

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