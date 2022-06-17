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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام عبدالغفار: لجنة كورونا لم تصدر أي قرار جديد بشأن امتحانات الثانوية العامة

كورونا
كورونا

علق الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، على استعداد الوزارة لـ امتحانات الثانوية العامة، وقال إن الإجراءات الاحترازية الخاصة بامتحانات الثانوية العامة كما هي فى العام الماضي، فالطالب يجب أن يكون حاصل على لقاح كورونا، وأن اللجنة  المسئولة عن فيروس كورونا برئاسة الدكتور حسام حسنى حتى هذه اللحظة لم تصدر أى قرار جديد بشأن امتحانات الثانوية العامة.

أضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ مانشيت” المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامي جابر القرموطي، أن الجميع مطالب بالحصول على لقاح كورونا، وذلك لتجنب الأعراض الشديدة للفيروس".

وزارة الصحة الصحة امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة فيروس كورونا

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