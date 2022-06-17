عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار اللحوم الحية والحمراء بالأسواق قبل عيد الأضحى

صدى البلد

ارتفعت أسعار الأضاحي بالتزامن مع اقتراب أيام عيد الأضحى المبارك وزيادة الطلب على اللحوم الحية في هذه الفترة خاصة الضأن.

وشهدت الأسواق صعودا في أسعار اللحوم بسبب دخول موسم عيد الأضحى استعدادا لنحر الأضاحي.

وفيما يلي يرصد صدى البلد أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق: 

الزراعة: أسعار لحوم الأضاحي لن تختلف بعد رفع الفيدرالي للفائدة.. فيديو

ضبط لحوم ودواجن و أغذيةوأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى في المنوفية


سعر الكندوز ما بين 155 حتى 170 جنيها.

سعر كيلو اللحوم البلدي من 140 إلى 170 جنيهًا

سجل كيلو اللحم الكندوز الكبير 152.14 جنيه

سعر كيلو الكبدة الضأن 140 جنيها.

سعر كيلو الضأن بين 160 و 180 جنيها.

سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 110 إلى 140 جنيهًا.

سعر كيلو الكبدة البقري 140 جنيهًا

سعر كيلو البيتلو ما بين 160 إلى 180 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الضاني بعظم: 147.5 جنيه.

سعر كيلو اللحم البتلو بعظم: 143 جنيهًا

سعر كيلو اللحم المفروم العادي ما بين 130إلى 180 جنيها

سعر كيلو الكبدة  ما بين 150 إلى 180 جنيها.

سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير: 164.05 جنيه

سعر كيلو كباب الحلة من 145 إلى 165 جنيها.

أسعار اللحوم الحية بالأسواق: 

أسعار الكيلو في اللحم الجاموسي 72 جنيها بدلا من  66 جنيها للأنواع السوبر.

إناث الجاموس لغرض اللحم 65 جنيها للكيلو القائم.

إناث الأبقار لغرض اللحم تتراوح بين 70 إلى 75 جنيها للكيلو القائم.

سجل الكيلو القائم  العجالى السوبر 80 جنيها بدلا من  74 جنيهًا.


أسعار الضاني : 
- سعر كيلو الأغنام القائم يسجل 90 جنيها للأنواع البلدية.
- سعر كيلو الخرفان البرقي 98 جنيها.
- ذكر الماعز 105 جنيهات للكيلو.
- الرأس تتراوح بين 3500 جنيه إلى 6000 جنيه.

عيد الأضحى المبارك اللحوم الحمراء الاسواق اسعار اللحوم عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ100 ألف جنيه.. تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام

انخفاض الذهب مع صعود الدولار بعد رفع الفائدة الأمريكية

أول رد فعل لـ إيهاب جلال بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر |خاص

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 16-6-2022

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

300 ألف دولار.. أحمد حسن: الزمالك قدم عرضًا جديدًا لـ بن شرقي

شتائم وقذف سيدات.. القبض على الإخواني بهجت صابر أثناء البث في نيويورك

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

موضوعات متعلقة

الصحة:الإيدز مرحلة متأخرة من فيروس نقص المناعة.. فيديو

كيف تحدث الإصابة بمرض شلل الأطفال وما أهمية التطعيم ضده؟.. الصحة تجيب..فيديو

تعرف على طريقة التخلص السليم من الأدوية

الصحة: كيف يحدث مرض شلل الأطفال؟

اللحوم المصنعة أحدها.. الصحة تحذر من أطعمة تزيد تكاثر الخلايا السرطانية

هيئة الدواء: العقاقير السائلة صالحة حتى 6 شهور.. والمضادات الحيوية حسب النشرة

هيئة الدواء: صلاحية قطرات ومراهم العين والأذن والأنف 28 يوما

هيئة الدواء:معدل الوفاة عالميا بسبب السكتات الدماغية يمثل شخصاً كل 15 ثانية

ترشيحاتنا

في ذكرى وفاته .. أشهر وصايا ومقولات للشيخ الشعراوي

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17-6-2022 والقنوات الناقلة

خطة البرلمان تناقش توصياتها للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022 -2023..الأسبوع القادم

بتصميم يخطف الأنظار .. قدرات قوية لـ أودي RS3 المعدلة |صور

مسن يقتل حفيدته ويتصل بشقيقها يخبره باليابان

في ذكرى وفاته.. 4 أسرار قرآنية نصح بها الشيخ الشعراوي تفرج الهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيلم المعادلة صفر ومسلسل رحلة المجنون وثلاث مسرحيات جديدة.. تفاصيل أعمال الفنان محمد صبحي خلال الفترة المقبلة

بداية أوفا أفضل من والده.. كيف كانت انطلاقة شوبير في حراسة المرمى؟

طريقة عمل فطور صحي ومشهي

طريقة عمل البيض التركي.. 5 وصفات مختلفة

فيديو

الواد وأبوه.. فيلم جديد يجمع عادل إمام ونجليه وشقيقه "فيديوجراف"

بيواجهوا عادات وثقافات مختلفة.. وزيرة الهجرة تطلق مبادرة "اتكلم ماتخافش" لدعم المصريين بالخارج "فيديوجراف"

لا تشربوا الشاي لإنقاذ الاقتصاد.. وزير يثير موجة سخرية في باكستان "فيديوجراف"

أنا ف مصر وبحلم لأفريقيا.. ماذا قال السيسي في مؤتمر البنك الأفريقي الـ29

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ