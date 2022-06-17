أسعار اللحوم الحية والحمراء بالأسواق قبل عيد الأضحى

ارتفعت أسعار الأضاحي بالتزامن مع اقتراب أيام عيد الأضحى المبارك وزيادة الطلب على اللحوم الحية في هذه الفترة خاصة الضأن.

وشهدت الأسواق صعودا في أسعار اللحوم بسبب دخول موسم عيد الأضحى استعدادا لنحر الأضاحي.

وفيما يلي يرصد صدى البلد أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق:



سعر الكندوز ما بين 155 حتى 170 جنيها.

سعر كيلو اللحوم البلدي من 140 إلى 170 جنيهًا

سجل كيلو اللحم الكندوز الكبير 152.14 جنيه

سعر كيلو الكبدة الضأن 140 جنيها.

سعر كيلو الضأن بين 160 و 180 جنيها.

سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 110 إلى 140 جنيهًا.

سعر كيلو الكبدة البقري 140 جنيهًا

سعر كيلو البيتلو ما بين 160 إلى 180 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الضاني بعظم: 147.5 جنيه.

سعر كيلو اللحم البتلو بعظم: 143 جنيهًا

سعر كيلو اللحم المفروم العادي ما بين 130إلى 180 جنيها

سعر كيلو الكبدة ما بين 150 إلى 180 جنيها.

سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير: 164.05 جنيه

سعر كيلو كباب الحلة من 145 إلى 165 جنيها.

أسعار اللحوم الحية بالأسواق:

أسعار الكيلو في اللحم الجاموسي 72 جنيها بدلا من 66 جنيها للأنواع السوبر.

إناث الجاموس لغرض اللحم 65 جنيها للكيلو القائم.

إناث الأبقار لغرض اللحم تتراوح بين 70 إلى 75 جنيها للكيلو القائم.

سجل الكيلو القائم العجالى السوبر 80 جنيها بدلا من 74 جنيهًا.



أسعار الضاني :

- سعر كيلو الأغنام القائم يسجل 90 جنيها للأنواع البلدية.

- سعر كيلو الخرفان البرقي 98 جنيها.

- ذكر الماعز 105 جنيهات للكيلو.

- الرأس تتراوح بين 3500 جنيه إلى 6000 جنيه.