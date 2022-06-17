عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 17-6-2022

توقعات الأبراج وحظك
توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 17-6-2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة 17- 6- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، القمر في منزل الأصدقاء يدفعك اليوم للتعامل ببساطة وتذيب الفوارق بينك وبين الآخرين.. تتمتع بمزاج جيد وتقيم علاقات راسخة.
مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يحمل لك أخبارا جيدة ويدفعك لتنمية أعمالك.

برج الثور
مهنيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتماسك اليوم وأن تهدأ وتراجع جيدا كل كلمة تسمعها.
عاطفيا وعائليا: القمر وزحل في مربع برجك وعليك أن تكون صبورا وأقل انفعالا.

برج الجوزاء
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يحمل لك اليوم الإيجابيات والأفراح ويعدك بالنجاح.
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي يمنحك تأثيرا إيجابيا وتجد في متناول يدك كل الأدوات التي تجعلك سعيدا.

برج السرطان
عاطفيا واجتماعيا: فينوس بمنزل الأصدقاء تمنحك جاذبية تساعدك على الاقتراب ممن تحب، فقط عليك أن تبقى متحفظا ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم لبحث أمور مهنية ومالية وتخطط لمستقبلك وتتجه لتأمين أوضاعك المالية، فقط انتبه لحقوقك.

برج الأسد
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك مما يضع المصاعب في طريقك وعليك أن تجتهد لتتغلب عليها، وانتبه لحقوقك.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا عليك اليوم أن تضع نفسك مكان الطرف الآخر لتتفهم موقفه.

برج العذراء
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يشحذ طاقتك وتتجلى اليوم مواهبك التنظيمية وتهتم بواجباتك، فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تكون هادئا في التعامل مع من تحب، وتجنب التحديات والصدام.

برج الميزان
عاطفيا: القمر بمنزل الحب يعدك بالمشاعر الحلوة والإيجابية.. فلا تتردد في إظهار مشاعرك فاليوم مناسب للحب.
مهنيا واجتماعيا: الفلك يمنحك حماسا وطاقة، ويحمل لك اليوم تفاهما وتعيش أجواءً موفقة وهانئة، فقط انتبه لحقوقك.

برج العقرب
مهنيا: سيطر اليوم على انفعالاتك وتوخ الحيطة والحذر في حركتك وقراراتك.
عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك يجعلك منفعلا أو متوترا.. تعامل بحذر وتجنب العصبية أمام المشاكل.

برج القوس
عاطفيا وعائليا: القمر بمنزل العلاقات يمدك بالحيوية والنشاط وتجتهد لتتفهم الطرف الآخر.
مهنيا واجتماعيا: اليوم يحمل لك انفراجة.. انطلق كما تشاء واستفد من ذبذبات الفلك الإيجابية، فقط انتبه لحقوقك.

برج الجدي
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تعمل بحذر وحنكة في إدارتك للأمور المالية والمهنية.
عائليا وعاطفيا: اليوم مناسب للاهتمام والتركيز على شئونك الشخصية والأولوية اليوم للمشاركة والتعاون.

برج الدلو
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يمدك اليوم بالجاذبية والعزيمة والإرادة القوية وعليك أن تستفيد من الظروف المتاحة.
عاطفيا: يحمل لك اليوم تقدما في علاقة عاطفية والوقت مناسب للقيام بخطوات جريئة.
برج الحوت
مهنيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك بالصمت والتأمل ولا تعلن عن أفكارك وخططك وسيساعدك ذلك على اكتشاف الكثير.
عاطفيا وعائليا: إذا شعرت بشيء من الخيبة أو الملل.. عليك أن تتحكم في عصبيتك.









 

الأبراج خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الابراج برج الحمل الثور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 100 ألف جنيه.. تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام

شتائم وقذف سيدات.. القبض على الإخواني بهجت صابر أثناء البث في نيويورك

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-6-2022

أول رد فعل لـ إيهاب جلال بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر |خاص

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

300 ألف دولار.. أحمد حسن: الزمالك قدم عرضًا جديدًا لـ بن شرقي

حقيقة سحب نتيجة أولى وثانية ثانوي بمحافظة القاهرة من المدارس

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

موضوعات متعلقة

العقرب والحوت الأبرز.. 4 أبراج تنتقم من الاكس

أبرزهم الحمل والسرطان .. 4 أبراج لا تدخل معهم في عداوة

ترشيحاتنا

مجموعات قتالية لتأمين ماراثون الثانوية العامة وغرفة عمليات بمباحث الإنترنت لمنع صفحات الغش

لأداء المناسك.. دار الإفتاء: لا يجوز للمكلف الاقتراض للحج بإجماع الفقهاء

نيفين جامع: الصادرات المصرية لروسيا تتجاوز الـ 500 مليون دولار سنويا

في ذكرى رحيل إمام الدعاة.. ماذا طلب الشعراوي من ملك السعودية وبماذا أجاب سعود؟

ولي العهد السعودي يجري جولة خارجية تشمل مصر وتركيا خلال أيام.. تفاصيل

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. تقارير: الاتحاد المغربي يحسم مصير خليلوزيتش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيلم المعادلة صفر ومسلسل رحلة المجنون وثلاث مسرحيات جديدة.. تفاصيل أعمال الفنان محمد صبحي خلال الفترة المقبلة

بداية أوفا أفضل من والده.. كيف كانت انطلاقة شوبير في حراسة المرمى؟

طريقة عمل فطور صحي ومشهي

طريقة عمل البيض التركي.. 5 وصفات مختلفة

فيديو

تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام.. فيديو جراف

الواد وأبوه.. فيلم جديد يجمع عادل إمام ونجليه وشقيقه "فيديوجراف"

بيواجهوا عادات وثقافات مختلفة.. وزيرة الهجرة تطلق مبادرة "اتكلم ماتخافش" لدعم المصريين بالخارج "فيديوجراف"

لا تشربوا الشاي لإنقاذ الاقتصاد.. وزير يثير موجة سخرية في باكستان "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ