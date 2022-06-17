توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 17-6-2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة 17- 6- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، القمر في منزل الأصدقاء يدفعك اليوم للتعامل ببساطة وتذيب الفوارق بينك وبين الآخرين.. تتمتع بمزاج جيد وتقيم علاقات راسخة.

مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يحمل لك أخبارا جيدة ويدفعك لتنمية أعمالك.

برج الثور

مهنيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتماسك اليوم وأن تهدأ وتراجع جيدا كل كلمة تسمعها.

عاطفيا وعائليا: القمر وزحل في مربع برجك وعليك أن تكون صبورا وأقل انفعالا.

برج الجوزاء

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يحمل لك اليوم الإيجابيات والأفراح ويعدك بالنجاح.

عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي يمنحك تأثيرا إيجابيا وتجد في متناول يدك كل الأدوات التي تجعلك سعيدا.

برج السرطان

عاطفيا واجتماعيا: فينوس بمنزل الأصدقاء تمنحك جاذبية تساعدك على الاقتراب ممن تحب، فقط عليك أن تبقى متحفظا ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم لبحث أمور مهنية ومالية وتخطط لمستقبلك وتتجه لتأمين أوضاعك المالية، فقط انتبه لحقوقك.

برج الأسد

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك مما يضع المصاعب في طريقك وعليك أن تجتهد لتتغلب عليها، وانتبه لحقوقك.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا عليك اليوم أن تضع نفسك مكان الطرف الآخر لتتفهم موقفه.

برج العذراء

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يشحذ طاقتك وتتجلى اليوم مواهبك التنظيمية وتهتم بواجباتك، فقط انتبه لحقوقك.

عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تكون هادئا في التعامل مع من تحب، وتجنب التحديات والصدام.

برج الميزان

عاطفيا: القمر بمنزل الحب يعدك بالمشاعر الحلوة والإيجابية.. فلا تتردد في إظهار مشاعرك فاليوم مناسب للحب.

مهنيا واجتماعيا: الفلك يمنحك حماسا وطاقة، ويحمل لك اليوم تفاهما وتعيش أجواءً موفقة وهانئة، فقط انتبه لحقوقك.

برج العقرب

مهنيا: سيطر اليوم على انفعالاتك وتوخ الحيطة والحذر في حركتك وقراراتك.

عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك يجعلك منفعلا أو متوترا.. تعامل بحذر وتجنب العصبية أمام المشاكل.

برج القوس

عاطفيا وعائليا: القمر بمنزل العلاقات يمدك بالحيوية والنشاط وتجتهد لتتفهم الطرف الآخر.

مهنيا واجتماعيا: اليوم يحمل لك انفراجة.. انطلق كما تشاء واستفد من ذبذبات الفلك الإيجابية، فقط انتبه لحقوقك.

برج الجدي

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تعمل بحذر وحنكة في إدارتك للأمور المالية والمهنية.

عائليا وعاطفيا: اليوم مناسب للاهتمام والتركيز على شئونك الشخصية والأولوية اليوم للمشاركة والتعاون.

برج الدلو

مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يمدك اليوم بالجاذبية والعزيمة والإرادة القوية وعليك أن تستفيد من الظروف المتاحة.

عاطفيا: يحمل لك اليوم تقدما في علاقة عاطفية والوقت مناسب للقيام بخطوات جريئة.

برج الحوت

مهنيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك بالصمت والتأمل ولا تعلن عن أفكارك وخططك وسيساعدك ذلك على اكتشاف الكثير.

عاطفيا وعائليا: إذا شعرت بشيء من الخيبة أو الملل.. عليك أن تتحكم في عصبيتك.



















