توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 17-6-2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة 17- 6- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
برج الحمل
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، القمر في منزل الأصدقاء يدفعك اليوم للتعامل ببساطة وتذيب الفوارق بينك وبين الآخرين.. تتمتع بمزاج جيد وتقيم علاقات راسخة.
مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يحمل لك أخبارا جيدة ويدفعك لتنمية أعمالك.
برج الثور
مهنيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتماسك اليوم وأن تهدأ وتراجع جيدا كل كلمة تسمعها.
عاطفيا وعائليا: القمر وزحل في مربع برجك وعليك أن تكون صبورا وأقل انفعالا.
برج الجوزاء
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يحمل لك اليوم الإيجابيات والأفراح ويعدك بالنجاح.
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي يمنحك تأثيرا إيجابيا وتجد في متناول يدك كل الأدوات التي تجعلك سعيدا.
برج السرطان
عاطفيا واجتماعيا: فينوس بمنزل الأصدقاء تمنحك جاذبية تساعدك على الاقتراب ممن تحب، فقط عليك أن تبقى متحفظا ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم لبحث أمور مهنية ومالية وتخطط لمستقبلك وتتجه لتأمين أوضاعك المالية، فقط انتبه لحقوقك.
برج الأسد
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك مما يضع المصاعب في طريقك وعليك أن تجتهد لتتغلب عليها، وانتبه لحقوقك.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا عليك اليوم أن تضع نفسك مكان الطرف الآخر لتتفهم موقفه.
برج العذراء
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يشحذ طاقتك وتتجلى اليوم مواهبك التنظيمية وتهتم بواجباتك، فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تكون هادئا في التعامل مع من تحب، وتجنب التحديات والصدام.
برج الميزان
عاطفيا: القمر بمنزل الحب يعدك بالمشاعر الحلوة والإيجابية.. فلا تتردد في إظهار مشاعرك فاليوم مناسب للحب.
مهنيا واجتماعيا: الفلك يمنحك حماسا وطاقة، ويحمل لك اليوم تفاهما وتعيش أجواءً موفقة وهانئة، فقط انتبه لحقوقك.
برج العقرب
مهنيا: سيطر اليوم على انفعالاتك وتوخ الحيطة والحذر في حركتك وقراراتك.
عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك يجعلك منفعلا أو متوترا.. تعامل بحذر وتجنب العصبية أمام المشاكل.
برج القوس
عاطفيا وعائليا: القمر بمنزل العلاقات يمدك بالحيوية والنشاط وتجتهد لتتفهم الطرف الآخر.
مهنيا واجتماعيا: اليوم يحمل لك انفراجة.. انطلق كما تشاء واستفد من ذبذبات الفلك الإيجابية، فقط انتبه لحقوقك.
برج الجدي
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تعمل بحذر وحنكة في إدارتك للأمور المالية والمهنية.
عائليا وعاطفيا: اليوم مناسب للاهتمام والتركيز على شئونك الشخصية والأولوية اليوم للمشاركة والتعاون.
برج الدلو
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يمدك اليوم بالجاذبية والعزيمة والإرادة القوية وعليك أن تستفيد من الظروف المتاحة.
عاطفيا: يحمل لك اليوم تقدما في علاقة عاطفية والوقت مناسب للقيام بخطوات جريئة.
برج الحوت
مهنيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك بالصمت والتأمل ولا تعلن عن أفكارك وخططك وسيساعدك ذلك على اكتشاف الكثير.
عاطفيا وعائليا: إذا شعرت بشيء من الخيبة أو الملل.. عليك أن تتحكم في عصبيتك.