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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقتل شخصين في إطلاق نار داخل كنيسة بأمريكا.. تفاصيل

صدى البلد

عرضت فضائية "العربية" تقريرًا عن مقتل شخصين في إطلاق نار داخل كنيسة في ولاية ألاباما الأمريكية.
 

وأفاد التقرير، بأن شخصين قتلا وأصيب آخرين في إطلاق نار داخل كنيسة في ولاية الاباما الأمريكية، حيث أكدت الشرطة احتجاز أحد الأشخاص للاشتباع في ارتكابه الحادث وأعلنت الطوارئ  في المدينة ، كما شددت إجراءاتها الأمنية في محيط الكنيسة وعدة كنائس أخرى تحسبًا لاستهدافها.

 

وذكر الفيديو، أنه وقع إطلاق النار أمام الكنيسة خلال تنظيم مأدبة طعام و2 من الحرحى تم نقلهما إلى العلاج في المستشفى فينا لا تزال أسباب الحادث مجهولة، وذلك وفقًا لما صرح به موقع سانت ستيفن الإلكتروني .


وتابع الفيديو، أن عمليات إطلاق النار الجماعي المتكررة أثارت غضبًا واسعًا في أميركا وسط مطالبات بتشديد قوانين الأسلحة، حيث شهدت أمريكا أكثر من 240 حادث إطلاق نار وقتل أكثر من 19 ألف شخص نتيجة العنف المسلح منذ بدء عام 2022 .
 

العربية ولاية ألاباما اطلاق نار اخبار توك شو

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