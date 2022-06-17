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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: لم أفصح حتى الآن عن أكبر فضيحة نصب في تاريخ الرياضة المصرية

صدى البلد

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق،  تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”

 

وكتب فرج عامر “ ما زلت صابر علي عدم الإفصاح عن  اكبر فضيحة نصب في تاريخ الرياضة المصرية والعربية علي الأقل ، لاحترامي لمن تدخل لحلها ورفع الظلم وانهاء حالة النصب، ولكن للصبر حدود ، والفضيحة لا يتخيل ابعادها احد ”.

 

ويذكر ان أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، ان طارق حامد ، لاعب نادى الزمالك ، لن يلعب في الدوري المصري من الآن  وسوف يلعب  في الدوري السعودي .

 

وكتب فرج عامر ، عبر فيسبوك “ طارق حامد لن يلعب في الدوري المصري من الآن فصاعدا ، وسوف يلعب  في الدوري السعودي ”.

 

مصر نادي سموحة فرج عامر سموحة فيسبوك

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