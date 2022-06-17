فرج عامر: لم أفصح حتى الآن عن أكبر فضيحة نصب في تاريخ الرياضة المصرية

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”

وكتب فرج عامر “ ما زلت صابر علي عدم الإفصاح عن اكبر فضيحة نصب في تاريخ الرياضة المصرية والعربية علي الأقل ، لاحترامي لمن تدخل لحلها ورفع الظلم وانهاء حالة النصب، ولكن للصبر حدود ، والفضيحة لا يتخيل ابعادها احد ”.

ويذكر ان أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، ان طارق حامد ، لاعب نادى الزمالك ، لن يلعب في الدوري المصري من الآن وسوف يلعب في الدوري السعودي .

وكتب فرج عامر ، عبر فيسبوك “ طارق حامد لن يلعب في الدوري المصري من الآن فصاعدا ، وسوف يلعب في الدوري السعودي ”.