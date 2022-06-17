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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتجاه للتصعيد.. مجلس النادي الأهلي يجتمع غدا للرد على أزمة اتحاد الكرة

صدى البلد

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا هاما غدًا السبت للرد على نتيجة التحقيقيات الأخيرة التي أجرتها وزارة الشباب والرياضة مع اتحاد الكرة على خلفية أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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ويدرس النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب النتائج التي أعلنتها لجنة التحقيق في دعاوى عدم الشفافية والفساد بالوزارة مع اتحاد الكرة، والتي جملت مجلس الاتحاد المسئولية الكاملة عن الأضرار التي وقعت على النادي نتيجة التقاعس عن تقديم طلب استضافة المباراة، وكذلك المماطلة في منح الأهلي الأوراق المطلوبة خلال الشكوى التي تقدم بها إلى المحكمة الرياضية الدولية في وقت سابق.

اتجاه داخل الأهلي الاستمرار في التصعيد 


وهناك اتجاه كبر داخل النادي الأهلي الى الاستمرار في التصعيد والمطالبة بإحالة مسئولي اتحاد الكرة الى النيابة الإدارية على اعتبار إن الأضرار التي وقعت على النادي تستوجب مسائلة الموظف الذي تعمد عدم تقديم طلب الاستضافة.

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