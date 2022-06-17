رئيس الرقابة الإدارية يلتقي مسئولا أمميًا لتنفيذ إعلان شرم الشيخ حول مكافحة الفساد

انعقدت جلسات الدورة الثالثة عشر لفريق استعراض آلية التنفيذ والدورة الثالثة عشر للفريق العامل الحكومي مفتوح العضوية المعنى بمنع الفساد بفيينا برئاسة الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك خلال الفترة من ۱۳-۱۷ يونيو ۲۰۲۲.

وعلي مدار خمسة أيام تم مناقشة آلية تبادل المعلومات والممارسات والخبرات المكتسبة في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتباحث حول موضوعات التشجيع على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تنفيذ الاتفاقية ، كما تم استعراض نتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن التحديات والتدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي.

وخلال الجلسات تم استعراض التحديات والممارسات الجيدة في مجالات التوعية والتعليم والتدريب والبحوث لمنع الفساد لبعض الدول ، حيث قام الوفد المصري المشارك باستعراض مصر في مجال التوعية والتدريب فيما يخص منع ومكافحة الفساد ، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تنفذها هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

وعلى هامش الجلسات التقي الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والدكتورة غادة والي ، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

تم مناقشة مشاريع التعاون القائمة والمستقبلية بين الأمم المتحدة وهيئة الرقابة الإدارية في مجال منع ومكافحة الفساد على المستوي الوطني والإقليمي والدولي ، وكذا مناقشة نتائج الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عقدت بشرم الشيخ في ديسمبر ۲۰۲۱ برئاسة الوزير ، وبمشاركة ممثلي أكثر من 150 دولة ، والتي كان أهمها إعلان شرم الشيخ حول مكافحة الفساد في أوقات الأزمات وخطة العمل التي تم إعدادها لتنفيذ الإعلان .

وانتهت اعمال الجلسة الختامية باعتماد تقريري فريق استعراض آلية التنفيذ والفريق العامل الحكومي مفتوح العضوية المعني بمنع الفساد في دورتهما الثالثة عشر.

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