ياسمين صبري تستعرض لياقتها من داخل الجيم.. شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر خاصية ستوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، صورة جديدة.



وظهرت ياسمين صبري، في الصور الذي نشرتها بإطلالة رياضية جذابة وهي تمارس التمارين داخل صالة الجيم.



وتعود ياسمين صبري إلى الحياة الفنية من جديد في عام 2022، وذلك بعد غيابها على مدار العامين الماضيين، حيث تعود إلى الدراما من خلال مسلسل جديد بعنوان "الشادر" مكون من 15 حلقة، والمقرر بدء تصويره مطلع شهر يونيو المقبل، لتسجل عودتها بعد غياب عامين حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية" في رمضان 2020.

"مسلسل الشادر" تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته أشرف عبد الباقى ووفاء عامر، وتجسد ياسمين صبرى خلاله شخصية فتاة شعبية، حيث تدور الأحداث في إطار شعبي داخل شادر سمك، حيث حلقات بيع السمك والمزادات اليومية وحكايات الصيادين الذين يتوافدون على الشادر.