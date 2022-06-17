الرئيس السيسي: مصر تعتز بعلاقات الصداقة التاريخية مع روسيا وتطورها الملموس

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم عبر الفيديو كونفرانس في الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة والعشرين لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، وذلك تحت رعاية الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".

وأعرب الرئيس السيسي، خلال كلمته، عن اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية مع روسيا، وقال:"

دعوني أنتهز هذه الفرصة لأؤكد أن جمهورية مصر العربية تعتز بعلاقات الصداقة التاريخية الوطيدة مع روسيا الاتحادية، كما تعتز بالتطور الملموس الذي شهدته العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة في العديد من القطاعات الحيوية لاقتصاد البلدين، ولرفاهية الشعبين".

وأضاف الرئيس السيسي:"لقد انخرطت جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية على مدار السنوات الأخيرة في تنفيذ مشروعات كبيرة وطموحة، تخدم بلدينا، وتستجيب لتطلعات شعبينا في تحقيق مزيد من التقدم الاقتصادي، ولعل أبرزها مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، والذي يأتي في سياق استراتيجية الدولة المصرية للتوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ليكون منصة هامة للنهوض بالصناعة في أفريقيا، بالإضافة إلى التعاون بين البلدين لتطوير شبكة السكك الحديدية المصرية، وغيرها من المشروعات المشتركة التي تحقق مصلحة الشعبين".

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، مؤكدا أن منتدى سان بطرسبرغ هو حدث اقتصادي عالمي ينظم سنوياً في روسيا منذ عام 1997، وتشارك به مصر هذا العام كضيف رئيسي.

