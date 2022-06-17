الإسماعيلي يصل إلى ملعب مباراة المقاولون العرب بالدوري

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، إلى ملعبه بالإسماعيلية استعدادًا لملاقاة المقاولون العرب فى تمام الساعة السابعة مساءً ضمن منافسات الأسبوع الـ 22 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويرغب الإسماعيلي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنافس فى ظل سعيهم لاستعادة مسيرة الإنتصارات من أجل تحسين وضع الفريق بجدول المسابقة المحلية.

وكان الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمزة الجمل، قد ضم 23 لاعبًا خلال هذا اللقاء وهم محمد فوزي وعمر رضوان وأحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمي ومحمد بيومي وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي وعمرو الحلواني ومحمود البدري فى خط الدفاع وعمر الوحش ومحمد عادل ومحمد مخلوف ومدحت فقوسه وسايكو كونتيه ومحمد عبد السميع وأحمد مدبولي وأحمد مصطفي وعبد الرحمن مجدي فى خط الوسط ووجيه عبد الحكيم ومحمد الشامي ودييجو فرندناو فى خط الهجوم

وشهدت قائمة الدراويش غياب كلا من محمود عبد العاطي دونجا وعماد حمدي وحسن ياسين ومحمد بن خماسة وجان موريل وخالد النبريصي لأسباب مختلفة.

ويتولي الإدارة التحكيمية فى هذه المباراة الدولي ” امين عمر ” الذي سبق وأدار لقاء الدور الأول بين الفريقين على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة،