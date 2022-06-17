مفتاح القوة وركيزة النفوذ.. مصر مركز إقليمي للطاقة| فيديو

عرضت فضائية “إكسترا نيوز”، فيلما وثائقيا تحت عنوان "مصر مركز إقليمي للطاقة”.



ويوضح الفيلم أن الطاقة كلمة السر في التنمية ومفتاح القوة الاستراتيجية وركيزة من ركائز النفوذ منذ عقود.

وأشار الفيلم إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية قد أثبتت كيف تحول الغاز الطبيعي لسلاح قوي مع التخوفات من قطع امدادات الغاز الروسي للقارة الأوروبية، حيث تزود موسكو القارة العجوز بـ٤٠٪ من احتياجاتها في مجال الطاقة.

وتابع التقرير أنه ظل هذه التغيرات التي تجري في المشهد الدولي تتحول مصر إلى مركز إقليمي في قطاع الغز خاصة في ظل الاكتشافات المتعددة في شرق المتوسط.