التعادل الإيجابي 1-1 يسيطر على لقاء سيراميكا كليوباترا وفاركو بالدوري

سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي سيراميكا كليوباترا ونادي فاركو مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري المصري .



أحرز أحمد مودي هدف تقدم نادي فاركو في الدقيقة 15 من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء، بينما تمكن نادي سيراميكا كليوباترا من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 25 عن طريق شادي حسين من خلال تمريرة محمد إبراهيم لتصل إلي شادي حسين يمن منطقة الجزاء ليتمكن من تسديها بقوة وتسكن الشباك.

وشهدت أحداث الشوط الثاني تمريرات قصيرة بين لاعبي سيراميكا كليوباترا في وسط الملعب

قبل شن الهجمات على مرمى فاركو من أجل إحراز الهدف الثاني

وبهذه النتيجة تواجد سيراميكا كليو باترا في المركز العاشر برصيد 26 نقطة بينما تواجد فاركو في المركز الثامن برصيد 30 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري.

وخاض سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: علاء عطا - محمود البدري - سيف تقا - أحمد محسن.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد حسن - كوامي بونسو - مصطفى ميسي.

خط الهجوم : باسم مرسي - شادي حسين.



بينما خاض فاركو المباراة بتشكيل مكون من :-



حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : أحمد الصغيري _ عبد الله بكرى _ رامي صبري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _ عزمي غوما .

خط الوسط : أحمد محمد" البحراوي" _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري.

خط الهجوم : رزقي حمرون _ علي بهيج