شوقي يعلن 5 معلومات عن امتحانات الدور الثاني لأولى و2 ثانوي

أدلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعدد من التصريحات الجديدة بشأن آلية عقد امتحان "الدور الثانى" لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام بجمهورية مصر العربية للعام الحالي 2022/2021

قال وزير التربية والتعليم :

يلزم على الطالب (الحاصل على درجه أقل من ٥٠٪؜ في أى ماده) أداء امتحان الدور الثانى في هذه المواد مهما كان عددها.

تُعقد الامتحانات ورقية فى "مقرر الفصل الدراسى الثانى فقط".

النجاح في امتحان الدور الثاني يقتضي الحصول على ٥٠٪؜ فأكثر في هذا الامتحان.

تبدأ الامتحانات "عقب إجازة عيد الاضحى المبارك" وتتولى الادارة إعداد جدول الامتحانات ويتم الاعلان عنه بالمدارس.

تُعقد الامتحانات بمقر المدارس الاعدادية أو الثانوية التى لا تستخدم كمقار لجان لامتحانات الثانوية العامة.

الامتحان "موحد على مستوى الادارة" وتوضع الاسئلة عن طريق موجه أول المادة بكل إدارة على أن تتولى الادارة تشكيل لجان لتقدير الدرجات وتعلن النتيجة بكل مدرسة فور الانتهاء منها.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه يتمنى لجميع طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي التوفيق بإذن الله.

وكان قد حرص منذ قليل ، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، على تكذيب شائعة سحب نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي من المدارس .

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : لم تصدر الوزارة أي قرارات بـ سحب نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي من المدارس في أي محافظة في مصر.

وأضاف وزير التربية والتعليم : كل ما يقال في هذا الشأن كذب وتضليل.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة اعلنت وارسلت نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي الخاصة بالجزء الالكتروني في الامتحانات إلى المدارس ، لافتاً إلى أن درجات الجزء الالكتروني في امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي والتي تقدر قيمة درجاتها 35 من 100 درجة

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن كل مدرسة تتولى مهمة تدقيق وحصر نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي في شكلها النهائي ، بتفاصيلها الورقية والالكترونية قبل اعلانها في المدارس وذلك تحت مسئولية المديريات التعليمية