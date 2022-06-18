أخبار التعليم|شوقي: سحب نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي من المدارس كذب..الفائز بجائزة الدولة التشجيعية: مسرح الجامعة تنقصه الرعاية والاهتمام.. الثلاثاء بداية فصل الصيف

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

طلاب الدبلومة الأمريكية: إعادة امتحان est1 مرت بلا مشاكل اليوم

خاض اليوم طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر إعادة امتحان امتحان EST1 ، بعد أن فشل طلاب الدبلومة الأمريكية في أدائه يوم 4 يونيو 2022 بسبب سقوط السيستم.

ألسن عين شمس تعلن تعليمات مهمة بشأن سداد المصروفات الدراسية

قال الدكتور ناصر عبد العال وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس إنه نظرا لتقفيل المالي يتم غلق التحصيل الإلكتروني علي نظام ums ابتداء من يوم 18 يونيو 2022 حتي 30 يونيو.

لتنمية المواهب الناشئة.. دورات للدارسات الحرة في كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، إقامة دورة تنمية المواهب، تحت 20 عاما، وهي دورة تقام في تعليم فنون العمارة.

شوقي : سحب نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي من المدارس كذب وتضليل

حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، على تكذيب شائعة سحب نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي من المدارس .

منصة حصص مصر : تابعوا مراجعات الثانوية العامة بـ 120 جنيها

دعت منصة حصص مصر الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم ، طلاب الثانوية العامة 2022 لمتابعة المراجعات النهائية التي يتم تقديمها للطلاب يوميا .

إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بإحدى مدارس الجيزة الان | صور

نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي بالاسم ورقم الجلوس .. مازالت تعلن تباعا في مدارس جمهورية مصر العربية في شكل تقديرات ، وذلك للرد بشكل عملي على شائعة سحب نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي من المدارس بقرار من وزير التعليم.

شوقي: لسنا مسئولين إلا عن نتيجة الجزء الإلكتروني بامتحانات أولى و2 ثانوي

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليقا جديدا على نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي.

طالب فائز بجائزة الدولة التشجيعية: مسرح الجامعة ينقصه الرعاية والاهتمام

أكد محمد السوري الكاتب والمخرج المسرحي والفائز بجائزة الدولة التشجيعية في الفنون والآداب لعام 2022، أن مسرح الجامعة هو المصنع والمنتج الأول للمواهب، وممتلئ بمواهب عظيمة، وأن نحو 80% من النجوم في الوقت الحالي، هم في الأصل خريجي مسرح الجامعة.

الحَرّ جاي.. القومي للبحوث الفلكية: الثلاثاء المقبل بداية فصل الصيف

يترقب جميع سكان العالم وعشاق فصل الصيف بصفة خاصة، بداية فصل الصيف فلكي؛ عندما يحدث الانقلاب الصيفي، في ظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، سواء بالرصد والتصوير، إذا سمحت لهم الفرصة، حيث كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.