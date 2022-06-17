منصة حصص مصر : تابعوا مراجعات الثانوية العامة بـ 120 جنيها

دعت منصة حصص مصر الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم ، طلاب الثانوية العامة 2022 لمتابعة المراجعات النهائية التي يتم تقديمها للطلاب يوميا .

وقالت منصة حصص مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن جميع مراجعات الثانوية العامة 2022 المقدمة على منصة حصص مصر الخاصة بكل المواد ، يقدمها أقوى المدرسين في مصر حصريا

وشددت منصة حصص مصر على انها تعد المنصة الرسمية لوزارة التربية والتعليم ، مشيرةً إلى أنه للاستفادة من خدمات المنصة اصبح الاشترك الآن بـ 120 جنيها لفترة محدودة.

ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة منصة حصص مصر والاشتراك في خدماتها من خلال الرابط التالي :

https://www.hesas.eg/home

معلومات مهمة عن امتحانات الثانوية العامة 2022

امتحانات الثانوية العامة لن تعقد في المنزل ولكن ستعقد في لجان مراقبة بالمدارس

امتحانات الثانوية العامة 2022 سوف تعقد بنظام أوبن بوك.

أعدت وزارة التعليم مجلدات مفاهيم ليستعين بها الطلاب أثناء سير الامتحان

الوزارة أتاحت مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة رقميا على موقعها

سوف تطبع الوزارة مجلدات المفاهيم وتوزعها مجانا في لجان امتحانات الثانوية العامة على الطلاب كل وفقا تخصصه.

امتحان الجيولوجيا سينعقد لطلاب الثانوية العامة 2022 باللغتين الانجليزية والعربية

الوزارة أعدت لطلاب الثانوية العامة ملازم اضافية للغات (الاسبانية - الالمانية - الايطالية - الصينية) .

الوزارة لن توفر نماذج امتحانية استرشادية لطلاب الثانوية العامة

امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستعقد في نفس لجان امتحانات المواد الأساسية

أتحنا أرقام الجلوس على موقع الوزارة وجار توزيعها على الطلاب بالمدارس

تعقد امتحانات الثانوية العامة ورقياً بنظام "البابل شيت"بأسئلة اختيار من متعدد

لن تشمل امتحانات الثانوية العامة أي اسئلة مقالية

لا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسي أو التابلت داخل لجان امتحانات الثانوية العامة

على الطالب كتابة رقم جلوسه من اليسار إلى اليمين ويترك المربع الأيمن فارغا

تبقى مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة 2022 في لجان الامتحان بعد نهاية كل امتحان

يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 إلكترونيا

كراسة امتحانات الثانوية العامة الورقية تحتوي من ٢ الى ٣ ورقات بيضاء يمكن استخدامهم كمسودات

مسئولون من الصحة سيتواجدون في لجان الثانوية العامة لمتابعة اجراءات مكافحة كورونا