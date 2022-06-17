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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

منصة حصص مصر : تابعوا مراجعات الثانوية العامة بـ 120 جنيها

منصة حصص مصر
منصة حصص مصر

دعت منصة حصص مصر الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم ، طلاب الثانوية العامة 2022 لمتابعة المراجعات النهائية التي يتم تقديمها للطلاب يوميا .

وقالت منصة حصص مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن جميع مراجعات الثانوية العامة 2022 المقدمة على منصة حصص مصر الخاصة بكل المواد ، يقدمها أقوى المدرسين في مصر حصريا 

وشددت منصة حصص مصر على انها تعد المنصة الرسمية لوزارة التربية والتعليم ، مشيرةً إلى أنه للاستفادة من خدمات المنصة اصبح الاشترك الآن بـ 120 جنيها لفترة محدودة. 

ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة منصة حصص مصر والاشتراك في خدماتها من خلال الرابط التالي :
https://www.hesas.eg/home

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معلومات مهمة عن امتحانات الثانوية العامة 2022 

  • امتحانات الثانوية العامة لن تعقد في المنزل ولكن ستعقد في  لجان مراقبة بالمدارس
  • امتحانات الثانوية العامة 2022 سوف تعقد بنظام أوبن بوك.
  • أعدت وزارة التعليم مجلدات مفاهيم ليستعين بها الطلاب أثناء سير الامتحان
  • الوزارة أتاحت مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة رقميا على موقعها
  • سوف تطبع الوزارة مجلدات المفاهيم وتوزعها مجانا في لجان امتحانات الثانوية العامة على الطلاب كل وفقا تخصصه.
  • امتحان الجيولوجيا سينعقد لطلاب الثانوية العامة 2022 باللغتين الانجليزية والعربية
  • الوزارة أعدت لطلاب الثانوية العامة ملازم اضافية للغات (الاسبانية - الالمانية - الايطالية - الصينية) .
  • الوزارة لن توفر نماذج امتحانية استرشادية لطلاب الثانوية العامة
  • امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستعقد في نفس لجان امتحانات المواد  الأساسية
  • أتحنا أرقام الجلوس على موقع الوزارة وجار توزيعها على الطلاب بالمدارس
  • تعقد امتحانات الثانوية العامة ورقياً بنظام "البابل شيت"بأسئلة اختيار من متعدد
  • لن تشمل امتحانات الثانوية العامة أي اسئلة مقالية
  • لا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسي أو التابلت داخل لجان امتحانات الثانوية العامة
  • على الطالب كتابة رقم جلوسه من اليسار إلى اليمين ويترك المربع الأيمن فارغا
  • تبقى مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة 2022 في لجان الامتحان بعد نهاية كل امتحان
  • يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 إلكترونيا
  • كراسة امتحانات الثانوية العامة الورقية تحتوي من ٢ الى ٣ ورقات بيضاء يمكن استخدامهم كمسودات
  • مسئولون من الصحة سيتواجدون في لجان الثانوية العامة لمتابعة اجراءات مكافحة كورونا

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منصة حصص مصر حصص مصر الثانوية العامة 2022 الثانوية العامة Jobs Education

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