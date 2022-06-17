منصة حصص مصر : تابعوا مراجعات الثانوية العامة بـ 120 جنيها

دعت منصة حصص مصر الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم ، طلاب الثانوية العامة 2022 لمتابعة المراجعات النهائية التي يتم تقديمها للطلاب يوميا .
وقالت منصة حصص مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن جميع مراجعات الثانوية العامة 2022 المقدمة على منصة حصص مصر الخاصة بكل المواد ، يقدمها أقوى المدرسين في مصر حصريا
وشددت منصة حصص مصر على انها تعد المنصة الرسمية لوزارة التربية والتعليم ، مشيرةً إلى أنه للاستفادة من خدمات المنصة اصبح الاشترك الآن بـ 120 جنيها لفترة محدودة.
ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة منصة حصص مصر والاشتراك في خدماتها من خلال الرابط التالي :
https://www.hesas.eg/home
معلومات مهمة عن امتحانات الثانوية العامة 2022
- امتحانات الثانوية العامة لن تعقد في المنزل ولكن ستعقد في لجان مراقبة بالمدارس
- امتحانات الثانوية العامة 2022 سوف تعقد بنظام أوبن بوك.
- أعدت وزارة التعليم مجلدات مفاهيم ليستعين بها الطلاب أثناء سير الامتحان
- الوزارة أتاحت مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة رقميا على موقعها
- سوف تطبع الوزارة مجلدات المفاهيم وتوزعها مجانا في لجان امتحانات الثانوية العامة على الطلاب كل وفقا تخصصه.
- امتحان الجيولوجيا سينعقد لطلاب الثانوية العامة 2022 باللغتين الانجليزية والعربية
- الوزارة أعدت لطلاب الثانوية العامة ملازم اضافية للغات (الاسبانية - الالمانية - الايطالية - الصينية) .
- الوزارة لن توفر نماذج امتحانية استرشادية لطلاب الثانوية العامة
- امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستعقد في نفس لجان امتحانات المواد الأساسية
- أتحنا أرقام الجلوس على موقع الوزارة وجار توزيعها على الطلاب بالمدارس
- تعقد امتحانات الثانوية العامة ورقياً بنظام "البابل شيت"بأسئلة اختيار من متعدد
- لن تشمل امتحانات الثانوية العامة أي اسئلة مقالية
- لا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسي أو التابلت داخل لجان امتحانات الثانوية العامة
- على الطالب كتابة رقم جلوسه من اليسار إلى اليمين ويترك المربع الأيمن فارغا
- تبقى مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة 2022 في لجان الامتحان بعد نهاية كل امتحان
- يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 إلكترونيا
- كراسة امتحانات الثانوية العامة الورقية تحتوي من ٢ الى ٣ ورقات بيضاء يمكن استخدامهم كمسودات
- مسئولون من الصحة سيتواجدون في لجان الثانوية العامة لمتابعة اجراءات مكافحة كورونا