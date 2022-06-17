فتح باب التقديم في المدارس الإعدادية والثانوية الرياضية .. 13 يوليو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد فتح باب التقديم والقبول في المدارس الاعدادية والثانوية الرياضية (بنين و بنات) للعام الدراسي القادم 2022 / 2023

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يبدأ سحب ملف التقديم في المدارس الاعدادية والثانوية الرياضية من يوم 13 يوليو 2022 ويستمر لمدة شهر

واوضحت وزارة التربية والتعليم ان المدارس الاعدادية والثانوية الرياضية التي سيفتح باب التقديم فيها موجودة في المحافظات التالية :

بالنسبة للبنين و البنات: القاهرة ، الاسكندرية ، المنوفية ، الشرقية ، بورسعيد ، بني سويف ، المنيا ، اسيوط ، و الفيوم

بالنسبة للبنين فقط : الجيزة ، القليوبية ، سوهاج ، الاقصر، اسوان

وعلى جانب آخر .. كانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف فوز الطالب "عبد الرحمن خالد سيد "بمدرسة الرياضية بنين بالمركز الأول في اللياقة البدنية، الطالبة "هاجر عبد العليم سعد" بمدرسة الرياضية بنات بالمركز الأول لياقة بدنية بنات، وذلك ضمن فعاليات البطولة التنافسية للمدارس الرياضية في الألعاب الفردية والجماعية والتي أقيمت على مستوى الصعيد بمشاركة محافظات ( المنيا ، أسيوط وبني سويف)، وتشرف على تنفيذها الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية والكشفية.



كما فاز فريق كرة اليد بنات بالمركز الأول، وفوز "مها عامر أحمد" بالمركز الأول في كرة السرعة بنات، والطالب" يحيى فتحي عبد الفتاح" بالمركز الأول في كرة السرعة بنين ،والطالب "حمزة محمد سيد " بالمركز الأول تنس طاولة فردي ، الطالب "محمد بلال محمد " بالمركز الأول تنس طاولة.

من جانبه تقدم المحافظ د. محمد هاني غنيم بالتهنئة للفائزين ولأسرة التعليم، على هذا التميز والأداء المشرف، مؤكداً على أهمية تفعيل دور الأنشطة التربوية والرياضية التي تهدف إلى بناء شخصية الطلاب وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب من خلال المشاركة في برامج وأنشطة تعير عن طاقاتهم والكشف عن مواهبهم وتنميتها.

في حين أشار محمد عبد التواب وكيل الوزارة، إلى النجاحات التي حققتها المديرية على مستوى محافظات الصعيد في الالعاب الفريدة والجماعية خلال البطولة التي استضافتها محافظة المنيا بمشاركة 3 محافظات (بني سويف، أسيوط، المنيا) بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، معلنا عن تأهل الفائزين في الألعاب الفردية والجماعية ، للتصفية النهائية على مستوى الجمهورية والتي من المقرر إقامتها بمدينة شرم الشيخ.

وأعرب عبد التواب عن تقديره للقائمين والمشرفين على تنظيم والاشتراك في تلك المسابقات من قيادات المديرية وفي مقدمتهم: الدكتور ربيع مدير عام الخدمات التربوية، ومنال صالح موجه عام التربية الرياضية، والذي أثمر عن حصد مراكز متقدمة في تلك المسابقات والفعاليات.