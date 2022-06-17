الحَرّ جاي.. القومي للبحوث الفلكية: الثلاثاء المقبل بداية فصل الصيف

يترقب جميع سكان العالم وعشاق فصل الصيف بصفة خاصة، بداية فصل الصيف فلكي؛ عندما يحدث الانقلاب الصيفي، في ظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، سواء بالرصد والتصوير، إذا سمحت لهم الفرصة، حيث كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية رئيس قسم الفلك السابق، أن الانقلاب الصيفي لهذا العام، سيحدث فى يوم الثلاثاء المقبل، والذى يعلن بداية فصل الصيف فلكي.

بداية فصل الصيف الثلاثاء القادم

وأكد الدكتور تادرس، حدوث الانقلاب الصيفي للشمس في يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 21 يونيو، حيث تصل الشمس إلى أقصى موضع لها شمالا في السماء وتكون عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.44 درجة شمالا .

البحوث الفلكية: الثلاثاء ذروة فصل الصيف

وأشار الدكتور "تادرس" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن هذا الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي وإنه بذلك يكون بداية فصل الصيف فلكيا، موضحا أن هذا اليوم (المسمى بالانقلاب الصيفي) سنشهد خلاله أطول نهار وأقصر ليل في السنة.

ما المقصود بـ الانقلاب الشمسي

الانقلاب الشمسي هو ظاهرة وصول الشمس إلى أقصى نقطتي ارتفاع وانخفاض في قوس المسار اليومي لحركتها الموسمية قبيل أن تعكس مسارها.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك انقلابين ، أحدهما يتزامن مع بداية الصيف في أحد نصفي الكرة الأرضية ، والعكس يتزامن مع الانقلاب الشتوي الذي يشير إلى بداية فصل الشتاء. بهذا المعنى ، يحدث الانقلاب الصيفي في نصف الكرة الشمالي في 21 يونيو عندما تمر الشمس عبر مدار السرطان ، وفي نصف الكرة الجنوبي في 21 ديسمبر عندما تمر الشمس عبر مدار الجدي.

محور الأرض ليس عموديًا على مدارها ، بل له زاوية تقارب 23.5 درجة ، وبهذا المعنى عندما تشير النقطة الشمالية لمحور كوكب الأرض مباشرة إلى الشمس ، يحدث أطول يوم في السنة و الليل الأقصر ، وهي ظاهرة معروفة باسم الانقلاب الصيفي.

جدير بالذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، نشر، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوم الثلاثاء الماضى الموافق 14 يونيو، صورة لآخر قمر مكتمل في فصل الربيع.

وأوضح المعهد أن اليوم هو قمر بدر ذي القعدة، وهو آخر قمر مكتمل في فصل الربيع، ويطلق على قمر شهر يونيو "قمر الفراولة".

وأشار إلى أن قمر شهر يونيو يطلق علية اسم "قمر الفراولة" نسبة إلى وقت نضج ثمار الفراولة عند قبائل الجونكوين الأمريكية.

ويظهر القمر أكبر وأكثر إضاءة؛ لأنه يكون أقرب للأرض على مسافة 357,463 كم، ويسمى بالقمر العملاق.