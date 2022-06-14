سوبر مون.. البحوث الفلكية تنشر صورة قمر الفراولة

نشر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، صورة آخر قمر مكتمل في فصل الربيع.

وأوضح المعهد أن اليوم هو قمر بدر ذي القعدة وهو آخر قمر مكتمل في فصل الربيع و يطلق على قمر شهر يونيو "قمر الفراولة".

وأشار إلى أن قمر شهر يونيو يطلق علية اسم "قمر الفراولة" نسبة إلى وقت نضج ثمار الفراولة عند قبائل الجونكوين الأمريكية.



ويظهر القمر أكبر و أكثر إضاءة لأنه يكون أقرب للأرض على مسافة 357,463 كم و يسمى بالقمر العملاق.

وأشار المعهد إلى أن الصورة الملتطقته جاءت من تصوير الباحث المساعد محمد فاروق.

وأوضح أن قمر الفراولة بدر شهر ذو القعدة للعام الهجري الحالي 1443 سيكتمل يوم اليوم الثلاثاء في الساعة الواحدة و52 دقيقة ظهرا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، ويبلغ لمعانه 99.7%، وهو القمر العملاق الأول (سوبر مون) من بين 3 أقمار عملاقة لهذا العام.

وأضاف إلى أن القمر يبدو بدرًا يُرى بالعين المجردة في الفترة من 13 حتى 15 يونيو، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل بدون أجهزة .



واستطرد أن هذه الظاهرة ليست نادرة ويمكن أن تتكرر أكثر من مرة في العام الواحد، وتختلف من مرة لأخرى حسب زيادة حجم القمر، في ظاهرة تسترعي الانتباه وتجتذب علماء وهواة الفلك لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

وأشار إلى أن هذا البدر يُعرف عند القبائل الأمريكية بعدة أسماء أبرزها اسم قمر الفراولة حيث يتزامن ظهوره مع موسم حصاد الفراولة ويسمى أيضا قمر العسل ، وهو القمر العملاق الأول من بين ثلاثة أقمار عملاقة لهذا العام ثلاثة (سوبر مون) لعام 2022.

ولفت إلى أن وصف "القمر العملاق" يطلق على القمر سواء كان فى المحاق أو البدر المكتمل عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362,146 كيلو متر، وهذا الوصف أصبح شائع الاستخدام رغم أنه ليس توصيفا فلكيا، فالتسمية العلمية الصحيحة هي "قمر الحضيض" ويقصد بالحضيض وقوع القمر فى أقرب نقطة من الأرض، بحيث سيكون حجمه الظاهري أكبر بحوالي 14%، وإضاءته أكثر بحوالى 30% من المعتاد.