مسرح الجامعة مصدر النجوم الأول على مدار التاريخ ... ماجد الكدوانى وأحمد العوضي ورحمة أحمد أشهر الفنانين خريجي حلوان.. الفرق المسرحية بالكليات تستوعب المواهب.. الطلاب : نريد مكانا مجهزا للبروفات

جامعة حلوان:

نقيم مسابقات ونستعين بمتخصصين لتعزيز مواهب طلاب المسرح

مسرح مجمع الفنون جاهز لاحتضان العروض المسرحية للطلاب

طلاب فرق المسرح : نريد تخصيص أماكن لإقامة البروفات

يا خالي يا عوض ودونى الورشة.. بهذه الكلمات ولدت نجمة جديدة فى عالم نجوم التلفزيون، حيث استطاعت رحمة احمد انتزاع قلوب الجمهور من خلال مشاركتها فى مسلسل الكبير في دور مربوحة.

وتعد رحمة احمد وجها جديدا لم يعتد الجمهور على رؤيته فبدأ فى البحث عن مصدر هذا الوجه وعرفوا أن رحمة من ممثلين المسرح وكانت بدايتها مع مسرح جامعة حلوان وقد حصلت على افضل ممثلة داخل فريق المسرح بكلية العلوم جامعة حلوان، كما فازت بجائزة أفضل ممثلة على مستوي جامعة حلوان.

ويعد مسرح الجامعة هو بوابة المواهب للنجومية، فكثيرا ما نسمع من النجوم الكبار العظام حين يتحدثوا عن رحلتهم وبدايتهم يكون مسرح الجامعة متصدر المشهد، ومن النجوم الذين كان مسرح الجامعة بدايتهم الحقيقة ياتى الفنان الكبير والزعيم عادل امام حيث حكي الفنان فى العديد من اللقاءات أن مسرح الجامعة هو اول شيء قد سأل عنه فور التحاقه بالكلية.

وهناك الفنان محمد هنيدي الذى كان مسرح كلية الحقوق هو الدافع الأول له حتى يذهب إلى الكلية، وهناك الثلاثي سمير غانم وچورج سيدهم والضيف احمد الذين لمعوا فى سماء النجومية من خلال مسرح كلية الزراعة جامعة الإسكندرية وكان طريقهم إلى الدخول الى عالم السينما والتلفزيون، وكل تلك النماذج المميزة تؤكد على أهمية مسرح الجامعة دورة فى إبراز المواهب .

وقال راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان، أن الجامعة تحرص على الاهتمام بالأنشطة الفنية والتى منها أنشطة المسرح وتكوين فرق مسرحية لكل كلية وان الجامعة على مدار العام الدراسي تقوم بعمل مسابقتين للفرق المسرحية بالجامعة .

وأضاف راشد فى تصريحات لـ صدى البلد، إن الجامعة تستعد فى الوقت الراهن لإقامة مهرجان المسرح الجامعي للعروض المسرحية الطويلة مسرح المنوعات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021-2022، وأن ذلك المهرجان يعد من أكبر المسابقات الفنية التى يتم تنظيمها داخل الجامعة فى كل عام ويشارك بيه عدد كبير من كافة كليات الجامعة.

وأوضح أن جامعة حلوان تنظم مسابقتين للفرق المسرحية بالجامعة الأولى تكون مع نهاية الترم الأول وتكون مستقلة نوعا ما حيث يقوم الطلاب بأنفسهم بإخراج النص المسرحي ويعملوا على إعداده من جميع النواحي سواء كانت من ديكور وملابس وإخراج والتمثيل بالطبع ويتم اختيار لجنة مكونة من أعضاء هيئة التدريس من قسم مسرح بكلية الآداب لتقيم كافة جوانب المسرحية والتمثيل ويكون هناك جوائز خاصه للفائزين.

وتقام مسابقة أخرى فى الترم الثاني تكون أكبر وتعمل كل كلية بالتعاون مع أعضاء فريق المسرح بها اختيار مخرج محترف يقوم بتدريب أعضاء الفريق ويتولى مسؤولية جميع عناصر العرض المسرحي، وذلك فى إطار الاهتمام بتنمية المواهب ورعاية النوابغ، وان إدارة رعاية الشباب بكل كلية تقوم بتخصيص مبالغ مالية لمساعدة طلاب الفرقة المسرحية على إخراج العرض المسرحي بفضل صورة.

ولفت إلى أن مسرح الجامعة يعمل على ابراز مواهب الجامعة، وأن المتميزين التى تفرزهم الأنشطة والفاعليات المسرحية التى يتم تنظيمها على مدار العام تقوم وزارة الشباب والرياضة باحتضانهم وتنظيم عدد من المسابقات لهم للعناية بمواهبهم.

وأصبح لجامعة حلوان الآن مسرح حيث قد ظلت الجامعة لسنوات طويلة بدون مسرح وهذا الأمر الذى كان يدفع طلاب الفرق المسرحية بالجامعة، إلى إقامة عروضهم خارج الجامعة، منذ عامين تم افتتاح مجمع الفنون والثقافة فى عام 2020، بهذا أصبح لطلاب فرق المسرح الجامعي مسرح يحتضنهم ويقيمون عليه عروضهم، ويضم مشروع "مجمع الفنون والثقافة" مبنى العروض الفنية ويشمل المسرح الكبير الذى يعد واحدًا من أكبر قاعات المسرح في مصر ب١٤٠٤ مقعد (٩٨٠ مقعد بالصالة الرئيسية و ٤٢٤ مقعد بالبلكون) كما تضم القاعة خشبة المسرح بمساحة ٦٠٠ متر مربع.

كما يحوي المجمع قاعات للمؤتمرات والندوات الثقافية وعددها ٦ قاعات ملحقة بقاعة المسرح الكبير بمبنى العروض الفنية و التى تم إعدادها على أعلى مستوى تقني ، بالإضافة إلى قاعات للأنشطة الثقافية والفنية وورش العمل، كما يشمل المشروع مبنى العروض المتحفية ويضم مجموعة من المتاحف المتخصصة ومتحف الفن المعاصر ولأول مرة متحف تاريخي لجامعة حلوان.

ومن جانبه قال الطالب بكري هشام الطالب بكلية الآداب جامعة حلوان، أن مسرح الجامعة من الأنشطة الطلابية الهامة داخل الجامعة لكن يوجد بيه بعض القصور الذى لا بد أن يعالج وهو عدم توافر مكان لممارسة النشاط فلا يوجد أماكن مخصصة لطلاب فرق المسرح الجامعي وان هذا الأمر يجعل الطلاب تلجأ إلى تأجير أماكن خارج الجامعة لإقامة البروفات، وان الكلية توافر أماكن لإقامة البروفات ولكن هذه الأماكن لا تفى بالغرض وتكون مغلقة فى بعض الأحيان الأمر الذى يجعل هناك حالة من عدم الاستقرار .

قال محمود مجدى الطالب بكلية التجارة جامعة حلوان، إن الجامعة تقيم مسابقات وعروض غنائية ومسرحية كل عام حيث يتم تنظيم مهرجان يشارك بيه جميع كليات الجامعة مع نهاية كل فصل دراسي.

بينما قال وائل عبدالله الطالب بكلية التجارة جامعة حلوان، انه يتم الاستعانة ببعض المخرجين وأصحاب الخبرة لتدريب الطلاب فى الترم الثانى استعدادا لمهرجان المسرح العروض الطويلة بهدف الارتقاء بموهبتهم .

يمتلئ مسرح الجامعة بالعديد من المواهب الفنية البراز فقد استطاعت جامعة حلوان تقديم العديد من الفنانين المشهود لهم بالكفاءة والتميز وأصبحوا اليوم نجوم الشاشة من سينما ومسرح .

ويعد الفنان ماجد الكدوانى من إبرز نجوم مسرح حلوان حيث تألق الفنان مع فرقة إتيلية المسرح والتى كانت تعد الفريق المسرحي الخاص بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان .

ولم يكن الكدواني أهم نجوم فريق إتيلة مسرح حلوان فقد قد الفريق العديد من النجوم كان من ضمنها الفنان بيومي فؤاد والذى زامل الفنان ماجد الكدواني إثناء فترة الكلية وصاحبة فى أعمال مسرحية عديدة تم تقديمها إثناء فترة دراستهم فى الكلية .

ومن الفنانين الذين تألقوا أيضا كان الفنان أحمد العوضي كان من نجوم فريق التمثيل داخل مسرح كلية التجارة جامعة حلوان.

ومن الفنانين الشباب جاء الفنان صلاح الدالي أحدث نجوم جامعة حلوان حيث كان الدالي من نجوم فريق كلية العلوم جامعة حلوان .

وأخيراً اخر نجوم جامعة حلوان كانت الفنانة رحمة احمد والذى أدهشت الجميع بموهبتها فى رمضان الماضي، ورحمة تعد أبرز نجوم فريق كلية العلوم بل وجامعة حلوان على مستوى اكبر فقد استطاعت أن تفوز بجائزه افضل ممثلة على مستوى الجامعة مرتين أثناء فترة تواجده فى الجامعة والكلية.