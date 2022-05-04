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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العشق.. خالد الصاوي يروي قصة أول يوم دخوله مسرح الجامعة وعلاقته بالمحاماة|فيديو

الفنان خالد الصاوي
الفنان خالد الصاوي

قال الفنان خالد الصاوي إنه دخل مسرح كلية الحقوق وهو في سن الـ 18 عاماً من 1980، وأشار إلى أن مسرح الجامعة هو كان نقطة البداية في حياته الفنية.

وأضاف "الصاوي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولي المصرية أنه كان يعشق مسرح كلية حقوق بشكل مبالغ فيه حتى إنه يتذكر اللحظة الأولى لدخوله مسرح الجامعة بكامل تفاصيلها حتى الآن.

وتابع خالد الصاوي: في العام الأول له في الجامعة حضر محاضرات في جميع كليات الجامعة منها كلية الإعلام والسياسة والاقتصاد وفي كلية العلوم أيضا.

وأشار إلى أنه قام بالعمل في مهنة المحاماة بعد تخرجه في كلية الحقوق وكان ذلك العمل في مكتب والده، موضحًا أن والده كان محاميا له شأنه واسمه العريق.

برنامج التاسعة كلية الحقوق خالد الصاوي السياسة والاقتصاد مهنة المحاماة

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