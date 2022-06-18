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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة عامل وعشيقته لقتلهما زوجها بالفيوم

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة الجنايات بالفيوم، المنعقدة اليوم السبت، محاكمة عامل، وكوافيرة، لاتهامهما بقتل زوجها مع سبق الإصرار، وذلك في القضية رقم 28964 لسنة 2021، جنايات مركز الفيوم، والمُقيدة برقم 1711 لسنة 2021 كلي الفيوم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خالد محمد عبد السلام، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد محمد علي الحلواني ومحمد أسامة الصاوي، وأمانة سر، محمد عبد البصير.


تعود تفاصيل القضية إلى 30 أبريل 2021، حيث أوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول،رجب.م.م.خ- 41 عامًا، مُقيم عزبة شكر، في قرية كفور النيل بمركز الفيوم، قتل المجني عليه، عاطف.ف.ر، عمدًا مع سَبق الإصرار، بأن بيت النية وتفكر بروية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه؛ حتى يخلي لعشيقته المتهمة الثانية ألفت.ك.ف.س- 48 عامًا مالكة محل كوافير نسائي، مُقيمة عزبة شكر في قرية كفور النيل بمركز الفيوم،، زوجة المجني عليه، فأعد مخططًا أحكم دقائقه درسًا، مستجلبًا سلاحا أبيض- سكين، وأنفذه بأن تَحين سُكنه الليلُ مُتخيرًا منطقة نائية من المارة مسرحًا لجرمه، واستدرجه إليها مستخدمًا طبيعة عمل المجني عليه كسائق وحاجته للمال، على حين غرة، مستلًاَ سلاحه وسدد له طعنات في جسده؛ فسقط جثة هامدة، حتى أيقن مفارقته للحياة وفاضت روحه إلى بارئها.

محكمة الجنايات محاكمة محاكمة عامل كوافيرة قتل زوجها جنايات مركز الفيوم

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