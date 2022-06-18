سمير المنزلاوي يطل من الشرفات برواية جديدة

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، ضمن سلسلة إبداعات قصصية، رواية “الشرفات”، للكاتب سمير المنزلاوي.

وورد على غلافها: “الشرفات؛ نوافذ تطل منها الذات الشاردة على الأمكنة التي عاشت فيها وانتمت إليها ورسمت هويتها، فتجدها عالما مازال يصخب فيه التاريخ بكل مراحله وتقلباته، زيفه وخرافاته، حقيقته وخياله”.

وتابع: “يسكن العزب والكفور، والقرى المهمشة، تتماهى فيه العلامات، وتتداخل المعارف على نحو معقد. ابه متجذر فى وعي الناس، فيشكل أحلامهم، ومعقداتم وممارساتهم اليومية، بل وحكاياتهم. بهذا المعني فالمكان ليس طللا تاريخيا نبكيه أو نغني له. إنه التاريخ الحيوي للذات، يقف في مواجهتها، يسائلها وتسائله، هكذا تبدو كل شرفة، بمثابة مبارزة معرفية بين الإنسان والمكان”.