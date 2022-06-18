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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

سمير المنزلاوي يطل من الشرفات برواية جديدة

رواية الشرفات
رواية الشرفات

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، ضمن سلسلة إبداعات قصصية، رواية “الشرفات”، للكاتب سمير المنزلاوي.

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وورد على غلافها: “الشرفات؛ نوافذ تطل منها الذات الشاردة على الأمكنة التي عاشت فيها وانتمت إليها ورسمت هويتها، فتجدها عالما مازال يصخب فيه التاريخ بكل مراحله وتقلباته، زيفه وخرافاته، حقيقته وخياله”.

وتابع: “يسكن العزب والكفور، والقرى المهمشة، تتماهى فيه العلامات، وتتداخل المعارف على نحو معقد. ابه متجذر فى وعي الناس، فيشكل أحلامهم، ومعقداتم وممارساتهم اليومية، بل وحكاياتهم. بهذا المعني فالمكان ليس طللا تاريخيا نبكيه أو نغني له. إنه التاريخ الحيوي للذات، يقف في مواجهتها، يسائلها وتسائله، هكذا تبدو كل شرفة، بمثابة مبارزة معرفية بين الإنسان والمكان”.

اصدارات الشرفات الدكتور احمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب سمير المنزلاوي سلسلة إبداعات قصصية

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