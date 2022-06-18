صافرات الإنذار تدوي في عسقلان للمرة الأولى منذ عملية "حارس الأسوار"

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه بلدة إسرائيلية محاذية للقطاع، بعد تحذيرات أطلقتها فصائل فلسطينية بالرد على اغتيال ثلاثة فلسطينيين في مخيم جنين بالضفة الغربية فجر الجمعة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صافرات الإنذار دوت في بلدة عسقلان، فيما انطلقت صواريخ من منظومة اعتراض الصواريخ الإسرائيلية القبة الحديدية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه ”متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في عسقلان وغلاف غزة، تم تحديد عملية إطلاق واحدة لقذيفة صاروخية من قطاع غزة، وتم اعتراضها بوساطة القبة الحديدية“.