الكويت تجدد التزامها بتعزيز حقوق «ذوي الإعاقة»

جددت الكويت التزامها بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان اندماجهم في المجتمعات بشكل كامل وشامل وفق ما نصت عليه أهداف التنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك في كلمة ألقتها مديرة إدارة الخدمات العامة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الخنساء الحسيني مساء الجمعة خلال الدورة الـ15 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وجددت الحسيني التزام البلاد بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مؤكدة ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون ما بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية لاسيما في تبادل الخبرات والمعلومات.

وقالت «نشاطر المجتمع الدولي ترحيبه وارتياحه بالتحسن والتقدم الملحوظ في اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتنا وتعزيز حقوقهم وقدراتهم على الوصول إلى الخدمات والمعلومات منذ اعتماد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2006».

وذكرت أن التقارير الدولية تؤكد وجود المزيد الذي يمكن القيام به على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لتحسين وضع الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم بشكل أكبر وفعال في كافة مجالات الحياة.

وبينت أن ذلك يأتي من خلال تمكينهم في المجالات المختلفة وتوفير الرعاية اللازمة وتسخير التكنولوجيا المعينة لهم.

وتابعت الحسيني «في دولة الكويت أصدرنا القانون رقم 8 لسنة 2010 والذي تنسجم بنوده ومواده مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي انضمت لها دولة الكويت في 14 فبراير2013 ومنذ ذلك الحين نعمل على تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة».

وأضافت «لقد مر العالم خلال العامين والنصف الماضيين بوضع صحي استثنائي أثر على كافة مفاصل الحياة بشكل عام والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص وفي هذا الصدد قامت دولة الكويت بوضع وتنفيذ تدابير فعالة نحو حماية حقوق ذوي الإعاقة في ظل جائحة (كونا المستجد - كوفيد 19) التي تسببت في زيادة عزلتهم».

وأفادت بأن من تلك التدابير استمرار صرف المعونة الاجتماعية والمخصصات المالية الشهرية لعدد أكثر من 58 ألف شخص من ذوي الإعاقة في وقتها المحدد دون أي تأخير خلال فترة الجائحة.

وأوضحت أن الكويت قامت بنشر الوعي عن المرض وكيفية الوقاية منه ونشر المعلومات بكافة الطرق ونشر المطبوعات بلغة «برايل» وتخصيص مترجم إشارة في جميع البيانات الإخبارية والصحية الخاصة بالجائحة.

وذكرت الحسيني أن الأشخاص ذوي الإعاقة ساهموا في مبادرة وطنية تطوعية خلال الجائحة لصناعة واقي الوجه وتوزيعه على الجهات الصحية والمعنية بمكافحة هذا المرض.