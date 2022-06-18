بايدن يشدد على أن الطاقة النظيفة باتت مسألة أمن قومي .. ورئيس الوزراء البريطاني في كييف للقاء زيلينسكي.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي: تجمعنا مع روسيا مشروعات كبيرة وطموحة

محمد بن زايد: الإمارات ملتزمة بدعم العمل المناخي

جونسون في كييف للمرة الثانية.. الرئيس الأوكراني يطلب الدعم العسكري

الإمارات: نأمل بتعاون إيران مع الوكالة الذرية لتبديد المخاوف

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد كبير من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وأبرزت صحيفة "الأنباء" تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي في روسيا، حيث قال إن مصر وروسيا انخرطتا على مدار السنوات الماضية في تنفيذ مشروعات كبيرة وطموحة تخدم البلدين في تحقيق مزيد من التقدم الاقتصادي.

وأضاف أن أبرز المشروعات المشتركة بين القاهرة وموسكو إنشاء المحطة النووية في الضبعة، شمال غربي مصر، وأن المشروع في سياق استراتيجية الدولة للتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتابع: "ليس خافيا على حضراتكم ما شهدته مصر في العقد الماضي من أحداث استثنائية، كان لها تأثير بالغ على مجمل الوضع الاقتصادي في البلاد، وقد نهض الشعب المصري للعبور من هذه الأزمة من خلال دعم رؤية واضحة عمادها الأساسي الاستثمار في الإنسان المصري وتنمية قدرتها، ومن هنا جاء تدشين رؤية مصر 2030 لتعكس خطة استراتيجية طويلة المدة للدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".

على الصعيد الإقليمي والعربي، نقلت "القبس" عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة قوله إن بلاده "ماضية في التزامها شريكًا فاعلًا للمجتمع الدولي في جهود العمل المناخي".

وقال محمد بن زايد خلال كلمة ألقاها في "منتدى الاقتصادات الرئيسية الخاص بالطاقة وتغير المناخ" الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي جو بايدن افتراضيا، إن "الإمارات حريصة على أن يكون مؤتمر الأطراف (COP28) قادرًا على التعامل مع تحديات المرحلة الراهنة من خلال نهج واقعي وعملي وشامل ومتكامل يضمن مشاركة جميع الدول والأطراف ومناقشة احتياجاتها ومتطلباتها". موضحا أن "التغير المناخي يعد من القضايا بالغة الأهمية، ولا بد من التصدي لها من خلال التعاون والعمل المشترك، لتجنب تداعياتها السلبية وتكلفتها الكبيرة على الإنسان والمجتمعات والبيئة والاقتصاد العالمي".

ونقلت "الراي" عن مندوب الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حمد الكعبي قوله إن دولة الإمارات تأمل في أن تتعاون إيران مع الوكالة لتقديم تطمينات للمجتمع الدولي والمنطقة بشأن برنامجها النووي.

وقال الكعبي خلال مؤتمر صحافي رداً على سؤال بشأن التطورات الأخيرة حيال البرنامج النووي الإيراني "هناك بواعث قلق"، داعيًا إيران إلى "التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، معتبراً أنه يتوجب عليها "تقديم تطمينات لدول المنطقة بشأن سلمية برنامجها النووي".

دوليًا، قالت "الوطن" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اعتبر خلال مؤتمر يجمع القوى الاقتصادية الكبرى للبحث في القضايا المناخية، أن الحرب الدائرة في أوكرانيا أثبتت أن الطاقة المتجددة هي مسألة أمن قومي، وأداة أساسية لمكافحة الاحترار المناخي.

وقال الرئيس الأمريكي في افتتاح مؤتمر دعت إليه أهم القوى الاقتصادية في العالم: "فاقم الهجوم الوحشي وغير المبرر لروسيا على جارتها أوكرانيا أزمة طاقة عالمية، وسلّط الضوء على ضرورة تحقيق أمن طاقة موثوق وطويل الأمد".

وأشارت "الراي" إلى أن الحكومة البريطانية أعلنت أن رئيس الوزراء بوريس جونسون وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في ثاني زيارة له للبلاد منذ بدء الهجوم الروسي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، الجمعة، خلال زيارته غير المعلنة مسبقا لكييف إن ”جميع الأدلة” تشير إلى أن القوات الروسية ”تتكبد خسائر فادحة” في أوكرانيا، واعدًا باستمرار المساعدات العسكرية والتدريب على المعدات العسكرية الجديدة. ولم يقدم تفاصيل بشأن المعدات.