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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 30 كيلو لحوم مجمدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأقصر

محلات الجزارة
محلات الجزارة

شن أطباء التفتيش الدكتور محمد الرشيدي، مدير إدارة إسنا البيطرية بجنوب الأقصر، والدكتور أسامة عبد الخالق، رئيس قسم المجازر والتفتيش بإدارة إسنا البيطرية، حملة تفتيشية بالاشتراك مع النقيب ناجي على، بشرطة البيئة والمسطحات، ومباحث التموين.

وأوضح الدكتور فتحى سلمى، مدير  عام الطب البيطري بالأقصر، أن اللجنة تمكنت من ضبط ٣٠  كيلوجراما من مصنعات الدواجن والدواجن والبط ولحوم مستوردة مجمدة، وجميع الأصناف غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع تغير في الخواص الطبيعية، وتم تحرير ٣ محاضر، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.

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فى سياق متصل، شنت مديرية الطب البيطري بالأقصر عقب أعمال لجنة متابعة مجزر القرنة، حملة تفتيشية برئاسة دكتور فتحي سلمي، مدير عام الطب البيطري بالأقصر، وأطباء التفتيش الدكتور وسام المرشدي، مدير إدارة التفتيش والمجازر، والدكتور إبراهيم رياض، مدير إدارة القرنة البيطرية، والدكتورة سماح رضا، من قسم التفتيش، بالاشتراك مع حجازي النحاس، نائب رئيس مدينة القرنة، وإيمان على عبد الحليم، مدير إدارة البيئة بالقرنة. 

وتم ضبط ٨ كيلوجرامات لحوم ذبح خارج المجزر، ولا توجد عليها أي أختام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.

يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بتكثيف حملات التفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات والهايبر ماركت، وتحت إشراف دكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر. 

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