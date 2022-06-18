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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مارسيل سمير: نحلم أن ينضم كل شاب مصري للتنسيقية.. ونعمل على التوعية

مارسيل سمير
مارسيل سمير

قالت مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية حالة سياسية دائمة، موضحةً: "بنتكلم في السياسة 24 ساعة، نحلم بأن ينضم كل الشباب المصري إلينا، والسياسة مستمرة دائما لدينا حتى في جزء المشروعات والصناعة".
 

وأضافت خلال حواره برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: "لدينا أزمة اقتصادية عالمية لها انعكاس على الداخل، وبالتالي يجب أن نعمل بالتوعية وكيف نتضامن سويا للخروج منها".
 

وتابعت: "العمل في التنسيقية تحدي صعب، ونستشير بعض في الأمور التي نجهلها، فأنا أعمل في ملف المشروعات، وعندما أواجه صعوبة في ملف التضامن أحصل على استشارة ورأي النائب أحمد فتحي".
 

وأردفت: "نصدر أوراقا بحثية بشكل مستمر ونشارك ببعضها في منتديات شباب العالم، نتعاون معا باستمرار، ونحصل على خبرات البرلمانيين السابقين عن التنسيقية، ولولا دعم هؤلاء الزملاء لما نجحنا".
 

مارسيل سمير مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين اخبار توك شو

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