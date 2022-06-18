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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة أسعار هوندا أكورد موديل 2022 فى مصر.. تفاصيل

هوندا اكورد موديل
هوندا اكورد موديل 2022

استمرارا لزيادة أسعار السيارات داخل السوق المحلى المصري، أعلنت عدد من الشركات زيادة جديدة فى أسعار طرزاتهم بسبب، نقص عدد السيارات المعروضة لديها بسبب الأزمات العالمية المتتالية على الاسواق العالمية، اضافة الى زيادة أسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية.

هوندا اكورد موديل 2022

وجاء وكيل شركة هوندا ليرفع اسعار السيارة اكورد موديل 2022 والتى تنتمى الى فئة السيارات السيدان داخل السوق المحلى ، بزيادة سعرية بلغت 30 الف جنيه .

هوندا اكورد موديل 2022

وتظهر الابعاد الخارجية للسيارة هوندا اكورد موديل 2022 ، بنسبة طول كلي بلغت 4881 مم، وبعرض يبلغ 1861 مم، و 1450 مم للارتفاع، بالإضافة إلى مساحة تخزين تتسع إلى 472 لترا .

هوندا اكورد موديل 2022

كما تنتج السيارة هوندا اكورد موديل 2022 ، 188 حصانا من خلال محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي ، وعزم أقصى للدوران 260 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس اوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات.

 

وتستطيع السيارة هوندا اكورد موديل 2022 التسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 7.5 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود يبلغ 5.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

هوندا اكورد موديل 2022

كما تحتوى السيارة هوندا اكورد موديل 2022 ، بجنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، مع مصابيح أمامية تحمل طابع عدواني المظهر، وشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، وفتحة سقف كهربائية ، و مصابيح ضباب LED LIGHT .

 

وتتميز هوندا اكورد موديل 2022 ، بمقصورتها الداخلية والتى تضم عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء، ومثبت سرعة، مع قفل مركزي، وامكاني دخول السيارة بدون مفتاح، و 4 زجاج كهربائي ، و زر تفعيل وإيقاف المحرك، مع نظام صوتي وترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية، وشاشة ملونة لعرض المعلومات وأنظمة الملاحة يبلغ قياسها 7 بوصة .

 

وتاتى السيارة هوندا اكورد موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان والحماية من بينها منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS ، و مكابح مانعة للانغلاق، ونظام متابعة ضغط الإطارات، مع تقنية التوازن الالكتروني ESP، بالإضافة إلى خاصية التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، والمساعدة على تجاوز المنحدرات، مع فرامل يد كهربائية، وحساسات ركن وركن مدعومة بكاميرا خلفية، ومرايات جانبية كهربائية .

هوندا اكورد موديل 2022

اما عن أسعار هوندا أكورد الجديدة

- أول فئة 780 ألف جنيه بدلاً من 750 ألف جنيه 

- ثاني فئة 840 ألف جنيه بدلاً من 810 ألف جنيه 

أسعار السيارات دولار زيادة أسعار هوندا أكورد هوندا

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