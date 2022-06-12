بعد الزيادة .. قائمة أسعار ميتسوبيشي كاملة فى مصر

استمرارا لزيادة أسعار السيارات داخل السوق المحلى المصري، أعلنت عدد من الشركات زيادة جديدة فى أسعار طرزاتهم بسبب، نقص عدد السيارات المعروضة لديها بسبب الأزمات العالمية المتتالية على الاسواق العالمية، بالاضافة الى زيادة أسعار سعر صرف الدولار امام الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية.

وجاء وكيل شركة ميتسوبيشي ليرفع اسعار عدد من طرازات الشركة ، داخل السوق المحلى المصرى .

1- ميتسوبيشي اكسباندر

ميتسوبيشي اكسباندر

ومن المعروف ان السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك رباعي رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، يمكنه إنتاج قوة قدرها 104 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 141 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 4 سرعات، تعمل عبر منظومة الدفع الأمامي للعجلات.

- أوتوماتيك / MIDLINE+ 2021 بسعر 310,000 جنيه

- أوتوماتيك / MIDLINE 2022 بسعر 408,990 جنيه

- أوتوماتيك / HL 2022 بسعر 434,000 جنيه

2- ميتسوبيشي اكليبس كروس

ميتسوبيشي اكليبس كروس

- أوتوماتيك / GLX MIDLINE 2021 بسعر 385,000 جنيه

- أوتوماتيك / GLS MIDLINE 2021 بسعر 420,000 جنيه

- أوتوماتيك / INSPORT 2021 بسعر 435,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2021 بسعر 450,000 جنيه

- أوتوماتيك / INSTYLE 2021 بسعر 465,000 جنيه

- أوتوماتيك / TOP LINE 2021 بسعر 480,000 جنيه

- أوتوماتيك / PREMIUM 2021505,000 جنيه

3- ميتسوبيشي اكليبس كروس الشكل الجديد

ميتسوبيشي اكليبس كروس الشكل الجديد

وتحصل السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت موديل 2022 ، على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيبو، ينتج قوة 150 حصان ، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك .

- أوتوماتيك / INSPORT GLX 2022 بسعر 520,000 جنيه

- أوتوماتيك / INSPIRE GLS 2022 بسعر 570,000 جنيه

- أوتوماتيك / INSTYLE GLS 2022 بسعر 610,000 جنيه

- أوتوماتيك / INFINITY GLS 2022 بسعر 650,000 جنيه