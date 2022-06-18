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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تمركزات أمنية ومنع التجمعات.. خطة محكمة لتأمين امتحانات الثانوية العامة

صدى البلد

أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021/2022المقرر لها 20 يوليو الجارى؛ وفقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وانتهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من وضع اللمسات الأخيرة فى خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة والتى تشمل الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان التى تستقبل الطلاب.

كما عينت الداخلية تمركزات أمنية ثابتة أمام اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدى لجميع صور الخروج على القانون، ومنع أى تجمعات بمحيط اللجان لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان و إعمالاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان.

كما تمتد خطة وزارة الداخلية إلى جميع الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.

كما تقوم  الأجهزة الأمنية بالدفع بفرق البحث الجنائي، بأقسام ومراكز الشرطة في المحافظات، للمشاركة فى عمليات التأمين على مستوى الجمهورية، وتعزيز الخدمات الأمنية بمحيط المدارس للتصدى للبلطجة فى الشوارع ومنع ظاهرة الغش من الخارج وأيضا قوات مكافحة العنف ضد المرأة التي تتمركز امام مدارس الفتيات لمنع حالات التحرش .

ومن جانبه يقوم خبراء المفرقعات بتعقيم اللجان ومحيطها بالكامل عن طريق استخدام الكلاب البوليسية، لبدء عمليات التأمين الخارجي للجان.

ومن المقرر ان يتم نقل أوراق الامتحانات فى سريه تامه وتحت حراسه امنية مشدده ، حيث سيتم نقل أوراق الأسئلة المحفوظة في ثلاثة صناديق مغلقة ولن يتم فتحها إلا في التاسعة صباحاً، من يوم امتحان كل مادة ، وسستولى الأجهزة الأمنية تأمين لجان الامتحانات من الخارج فقط، ولا تواجد لها بالداخل فمهمتها الأساسية حماية المنشآة من الخارج وحماية اللجان بتعزيزها بخدمات أمنية في محيطها ونشر خدمات ملاحظة حالة، من ضباط إدارة البحث وضباط النظام مدعومة بمجموعات قتالية من الأمن المركزي بكل محافظة.

وعقد مديرو الأمن بمختلف المحافظات عدة لقاءات مع عدد من  الضباط وحضر اللقاء مسؤولو الأمن بوزارة التعليم، حيث تم الاتفاق على قيام وزارة الداخلية بتولي عملية تأمين المطابع السرية، ونقل أوراق الامتحانات إلى اللجان، وتأمين مقار الكنترولات وعملية توزيع الأسئلة من المطبعة إلى مراكز توزيع الأسئلة حيث تتم عمليات النقل وسط إجراءات أمنية مشددة من وزارة الداخلية وجهات سيادية، باستخدام صناديق معدنية مغلقة بأقفال محكمة، و كل صندوق مغلق بـ2 قفل، أحدهما قفل رقمي، كما أن الصندوق نفسه مرقمًا من الخارج، ورقمه مرتبط بكلمة سر، توزع على رئيس كل لجنة امتحانية ليستخدمها عند استلام الصناديق يوم الامتحان .

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