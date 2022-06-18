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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون.. تشكيل بعثة رسمية لمتابعة أداء الجهات المنظمة للحج هذا الموسم

تنظيم الحج
تنظيم الحج

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 84 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

ونصت المادة 3 من القانون على أن تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية.

فيما نصت المادة 4 على أن تشكل في بداية موسم الحج سنوياً بعثة رسمية بقرار من السلطة المختصة، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال موسم الحج، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.

وتشكل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين بشئون: الداخلية، والدفاع، والسياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والصحة والسكان، والطيران المدني، والنقل، والقوى العاملة. ويصدر بتشكيل اللجنة الوزارية قرار من رئيس مجلس الوزراء. وللجنة الوزارية أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به. ويكون للجنة الوزارية جهاز تنفيذي، وتشكل باللجنة غرفتا عمليات في الداخل والخارج.

ونصت المادة الثانية من القانون على أن تسري أحكام القانون المرافق على حج القرعة والسياحة والجمعيات والهيئات والفُرَادي.

ولا تسري أحكامه على:

- التأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية المتجهة إلى المملكة العربية السعودية.

- حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والخاصة، والمهمة.

القوى العاملة مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي موسم الحج قانون تنظيم الحج

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