نايف أكرد يعلن رحيله عن رين الفرنسي ويقترب من وست هام

أعلن المدافع الدولي المغربي نايف أكرد، اليوم السبت، رحيله عن ناديه رين الفرنسي في الميركاتو الصيفي الحالي.

ونشر أكرد بيانًا عبر حسابه الرسمي على “ إنستجرام” ودع من خلاله جمهور فريق رين، مؤكدًا أن رحيله عن الفريق هو قرار صعب عليه، على حد وصفه.

واقترب نايف أكرد من الانتقال لـ وست هام يونايتد الإنجليزي مُقابل 35 مليون يورو بحسب شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية، وذلك بعد اجتيازه الفحص الطبي أمس الجمعة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة غدًا الاثنين.

وانضم نايف أكرد لـ رين الفرنسي أغسطس 2020 بعدما لعب لفريق ديجون، وكان مقررًا أن ينتهي عقده عام 2025.

ولعب نايف أكرد مع منتخب المغرب في 19 مباراة دولية، وشارك معهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية.