عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نايف أكرد يعلن رحيله عن رين الفرنسي ويقترب من وست هام

نايف أكرد
نايف أكرد

أعلن المدافع الدولي المغربي نايف أكرد، اليوم السبت، رحيله عن ناديه رين الفرنسي في الميركاتو الصيفي الحالي.

ونشر أكرد بيانًا عبر حسابه الرسمي على “ إنستجرام” ودع من خلاله جمهور فريق رين، مؤكدًا أن رحيله عن الفريق هو قرار صعب عليه، على حد وصفه.

واقترب نايف أكرد من الانتقال لـ وست هام يونايتد الإنجليزي مُقابل 35 مليون يورو بحسب شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية، وذلك بعد اجتيازه الفحص الطبي أمس الجمعة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة غدًا الاثنين.

وانضم نايف أكرد لـ رين الفرنسي أغسطس 2020 بعدما لعب لفريق ديجون، وكان مقررًا أن ينتهي عقده عام 2025.

ولعب نايف أكرد مع منتخب المغرب في 19 مباراة دولية، وشارك معهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية.

أكرد رين وست هام يونايتد منتخب المغرب نايف أكرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يهدد بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي لغياب تكافؤ الفرص| مستند

إبراهيم سعيد يسخر من مصطفي يونس عقب انضمامه لقناة الزمالك

تقارير: منتخب تونس مهدد بالاستبعاد من كأس العالم 2022

قتل والدته بـ7 طعنات واعترف: لست مريضا نفسيا وهي تستحق ذلك

مساعد كيروش: شرطان لعودة البرتغالي لتدريب منتخب مصر| خاص

لعنة الأهلي.. الوداد المغربي مهدد بالحرمان من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

رحب بقيادة الأهلي.. من هو محمد الساحلي فخر المدربين العرب في أوروبا؟

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. السد القطري يعلن تعيين مساعد جوارديولا

موضوعات متعلقة

تقارير: باريس سان جيرمان يتواصل مع نيس للتعاقد مع جالتييه

الوداد يخسر أمام الرجاء بثنائية في الدوري المغربي

آرسنال يقترب من التعاقد مع فابيو فييرا

نونو سانتو يؤكد فشل المفاوضات مع الأهلي لتدريب الفريق| خاص

ورشة عمل للمنتخبات المتأهلة لكأس العالم بالدوحة في يوليو

داني ألفيش يعلن رحيله عن برشلونة

برشلونة يبلغ داني ألفيش بالبحث عن فريق جديد

رومانو: ريال مدريد يتفق على تجديد عقد فينيسيوس بشرط جزائي مليار يورو

ترشيحاتنا

موعد عيد الأضحى 2022 | ماذا قال معهد البحوث الفلكية ؟

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي والعاهل البحريني في شرم الشيخ

242 درجة.. محافظ كفرالشيخ يعتمد التنسيق العام للقبول بالمرحلة الثانوية

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع غريب - 8 لإدارة الحرب الكيميائية

مناسك الحج .. الإفتاء توضح التصرف الشرعي لسيدة فاجأها الحيض

المالية: تخصيص 130 مليار جنيه لتخفيف حدة موجة التضخم العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بموسم جدة.. تفاصيل حفلات ماجدة الرومي وإليسا وسعد لمجرد على أرض السعودية

من مانشستر يونايتد لـ أبو حماد شرقية.. القصة الكاملة لمقاضاة راشفورد لطالب مصري بسبب العنصرية

تعاني من ضمور عضلات شوكي.. 16 يوما فاصلة لإنقاذ الطفلة رقية

جبرتي العصر ورائد الأمن الثقافي وفارس الرومانسية.. لماذا أطلقت الألقاب على يوسف السباعي؟

فيديو

حمادة هلال يحقق 150 ألف مشاهدة لـ كليب الفرح مالينا

لا قبلات ولا أحضان.. إلهام شاهين: حالة من السلفنة تسود المجتمع الفنى

لن ترانا مرة أخرى..قصة سيدة المنيا التي تخلصت من حياتها هي وأولادها

استخراج حصى المرارة من جثة أمير إيطالي تعود للقرن الـ16.. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ