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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفضل لاعبي الفريق.. رئيس جالاتا سراي يرفض رحيل مصطفى محمد

مصطفى محمد لاعب جالاتا
مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي

طالب دورسون أوزبيك رئيس نادي جالاتا سراي، المهاجم المصري مصطفى محمد لاعب الفريق التركي بالتخلي عن فكرة الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وكانت تقارير صحفية، أشارت مؤخرا أن مصطفى محمد يدرس الرحيل عن نادي جالاتا سراي في الميركاتو الصيفي، بعدما فقد مكانه الأساسي في تشكيل الفريق.

 

وقال رئيس جالاتا سراي في تصريحات أبرزها موقع “إنسون هابير”: "كل شيء سيكون مختلفا الموسم المقبل، سنكون الأبطال".

 

وأضاف: "إن أراد أي لاعب من الثلاثي ( مصطفى محمد - ماركاو - كريم أوغلو) الرحيل فسوف ننظر للعروض إذا كانت “استثنائية”، لكن ليس لدينا نية للتفريط في خدمات الثلاثي".

 

وتابع: "لقد قدموا موسما جيدا، لماذا أوافق على رحيل أفضل لاعبي الفريق، نحن نريد بناء فريقا قويا للفوز بلقب الدوري في مئوية إنشاء الجمهورية التركية".

 

أرقام مصطفى محمد مع جالاتا سراي الموسم المنقضي:

 

شارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 27 مباراة في مسابقة الدوري التركي هذا الموسم، سجل خلالهم 7 أهداف وصنع 3 آخرين.

شارك مصطفى محمد في مباراة واحدة في كأس تركيا، سجل خلالها هدف وصنع مثله.

لعب في مباراتين في بطولة دوري أبطال أوروبا لم يسجل أو يصنع، كما خاض7 مباريات في مسابقة الدوري الأوروبي لم يصنع أو يسجل خلالهم أي هدف.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ مصطفى محمد 6.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

 

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