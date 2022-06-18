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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد قرار اعتزاله.. ملك الغجر: لن أعود إلا بـ500 مليون جنيه إسترليني

صدى البلد

أكد تايسون فيوري، بطل الملاكمة العالمي للوزن الثقيل، أنه اعتزل اللعب مشيراً إلى أنه من الممكن العودة في القرار في حالة الحصول على 500 مليون جنيه إسترليني.

وقال فيوري، المُلقب “ببطل الغجر” في تصريحات عبر صحيفة “ديللي تليجراف” : “فزت بكل شيء، ولأن المقاتل يمكنه القيام بما يريد أن يفعله المقاتل، لكن المسيرة مع الملاكمة انتهت، قمت بكل ما طلب مني وهزمت جميع المنافسين الذين واجهتهم حتى أكون قادراً على الحياة بعد ذلك، أليس هذا رائعاً وجميلاً”.

وأجاب عن سؤال ما يغريه للعدول عن قراره: “500 مليون جنيه إسترليني، لكن حتى يتحقق هذا أبقى بعيداً”.

وكانت باريس، زوجة تايسون فيوري قد أشارت إلى أنه من الممكن عودته للملاكمة في حالة خوض نزال على اللقب العالمي الموحد لوزن الثقيل.

وكان الملاكم البريطاني تايسون فيوري، بطل العالم في الوزن الثقيل، أعلن اعتزاله الملاكمة منذ أكتوبر 2016، في عمر 28 عامًا، وقال حينها عبر حسابه على "تويتر": "الملاكمة هي الشيء الأكثر حزنًا الذي شاركت فيه على الإطلاق.. أنا الأعظم".

ملك الغجر تايسون فيوري الملاكمة أخبار الرياضة أخبار عالمية

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