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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

بسبب الاحتجاجات وأعمال العنف.. رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ

صدى البلد

تصاعدت حدة المظاهرات التي خاضها السكان الأصليون في الاكوادور بسبب زيادة أسعار المحروقات بالرغم من إعلان رئيس الاكوادور حالة الطوارئ في ثلاث مقاطعات .

مظاهرات واحتجاجات الاكوادور

وعد السكان الأصليون في الإكوادور بمواصلة احتجاجاتهم اليوم السبت على زيادة الأسعار لا سيما المحروقات، رغم حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس جييرمو لاسو في ثلاث مقاطعات على أثر تظاهرات تخللتها أعمال عنف.

وأدت الاحتجاجات منذ بدايتها إلى سقوط 43 جريحًا خلال مواجهات بين المتظاهرين والشرطة، واعتقال 37 شخصًا.
 

وأعلن لاسو، أمس الجمعة، حالة الطوارئ في ثلاث مقاطعات بما فيها تلك التي تضم العاصمة كيتو.

وقال لاسو في خطاب بثه التلفزيون: ”أتعهد بالدفاع عن عاصمتنا والدفاع عن البلاد“.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

مظاهرات الاكوادور الاكوادور سكان الاكوادور حالة الطوارئ

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