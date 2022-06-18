عميد هندسة حلوان: تخفيض مجموع القبول بالجامعات الخاصة يؤثر على المهنة والخريجين

توجه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بخطاب إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، وخطاب آخر إلى رئيس لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات أ.د محمد عبد الحميد شعيرة، بشأن قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بتحديد مجموع 70% للقبول بكليات الهندسة الخاصة بها، مع بعض التخفيضات الأخرى في بعض الكليات لظروف المكان.

وصرح الدكتور محمد حسنين ربيع عميد كلية الهندسة جامعة حلوان بالمطرية لصدي البلد حول هذا الامر ان قرار مجلس الجامعات الخاصة بتخفيض مجموع القبول بكليات الهندسة الي نسبة 70% يمثل نسبة من الخطورة علي المهنة و انه قرار مبكر و يمكن ان يتم تعديله فيما بعد .

وأوضح الدكتور محمد حسنين عميد كلية الهندسة ان هذا القرار سيؤثر في عدد الخريجين من كلية الهندسة و يؤثر علي مستواهم بالنسبة لباقي الخريجين ما يخل بالمعادلة بين الجامعات الحكومية و الخاصة المتفق عليها بين النقابة و المجلس الاعلى للجامعات الخاصة ، و اشار الى ان هذا القرار يؤثر سلبا علي المهندسين و علي الجامعات

وقال النبراوي :" فوجئنا بقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بتحديد مجموع القبول 70% للقبول بكليات الهندسة الخاصة بها، مع بعض التخفيضات الأخرى في بعض الكليات لظروف المكان، رغم أنه تم التوافق مع النقابة سابقاً على إقرار مبدأ أساسي وهو فرق مجموع الكليات الحكومية عن التعليم الخاص بكافة أنواعه لا يزيد عن 10% في المرحلة الحالية لحين مراجعة هذا الفارق مع لجنة التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، ووفقا لقرارات الجمعية العمومية للمهندسين.

وطالب النبراوي الجهتين باتخاذ قرار عاجل في هذا الصدد، والعدول عن هذا القرار، مؤكدا على ثقة نقابة المهندسين في تفهم لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي و البحث العلمي لخطورة هذه القضية على مهندسي مصر، والذي تجاوز عددهم 800 ألف (ثمانمائة ألف مهندس) بما يتجاوز احتياجات سوق العمل بكثير، وضرورة التكاتف من أجل انقاذ مهنة الهندسة وأوضاع المهندسين الراهنة".