أخبار التعليم.. هندسة القاهرة: بدء مرحلة الالتحاق المبكر ببرامج الساعات المعتمدة غدا.. جامعة عين شمس تفتح باب تقديم الملخصات للمؤتمر الأفريقي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



هندسة القاهرة: بدء مرحلة الالتحاق المبكر ببرامج الساعات المعتمدة غدا



أعلن الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة ، عن موعد بدأ مرحلة الالتحاق المبكر ببرامج الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2022/2023.



فتح باب القبول بالجامعات الخاصة للشهادات المعادل.. السبت المقبل



أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إنه قد قرر المجلس فتح باب القبول للشهادات المعادلة ( العربية والأجنبية ) وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 18 يونيو 2022 بالجامعات الخاصة ، علي أن يتم حسم المجلس الحدود الدنيا للتقدم بالجامعات الخاصه لطلاب الشهادات المعادلة .



الثلاثاء القادم … جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبة للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

جامعة حلوان تطلق دورات تدريبية لراغبين تعلم اللغة الروسية

يقدم مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان العديد من الدورات التدريبية التي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم، وتقام تلك الدورات تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، والدكتور شادي الكردي.

اليوم .. جامعة عين شمس تفتح باب تقديم الملخصات للمؤتمر الأفريقي

تنطلق أعمال المؤتمر الإفريقي الخامس للبحث في تعليم الكيمياء بمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ، وذلك تحت إشراف الدكتور فاروق فهمي، أستاذ الكيمياء بكلية العلوم، جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر، والدكتورة نادية قنديل، أستاذ الكيمياء بكلية البنات جامعة عين شمس ورئيس اللجنة العلمية، والدكتورة غادة بسيوني أستاذ الكيمياء بكلية الهندسة جامعة عين شمس ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، وتبدأ فاعليات المؤتمر اليوم الأربعاء الموافق السابع من ديسمبر 2022 وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

