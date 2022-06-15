جامعة حلوان تطلق دورات تدريبية لراغبين تعلم اللغة الروسية

يقدم مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان العديد من الدورات التدريبية التي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم، وتقام تلك الدورات تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، والدكتور شادي الكردي.

وأعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب، أنه بصدد إعداد دورات وورش عمل مكثفة خلال الإجازة الصيفية، ووجه المركز دعوات إلى كليات الجامعة الإعلان عن دورات المركز للطلاب داخل الكليات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالكلية.

وأشار المركز إلى أنه على الراغبين فى الحجز والاستفسار التوجه إلى مقر المركز فى كلية الآداب جامعة حلوان أو متابعة صفحة المركز الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لمعرفة طرف الحجز والمواعيد.

ومن هذه الدورات يطلق المركز دورات حول اللغة التركية الحديثة، قواعد اللغة العثمانية، اللغة العبرية، اللغة الفارسية، اللغة الروسية، اللغة الفرنسية.

وعلى جانب آخر تفقد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب لجان امتحانات كلية التمريض بجامعة حلوان، وقد رافقه فى الجولة الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض، ويأتى ذلك في إطار سلسلة جولات قيادات جامعة حلوان لمتابعة سير عملية الامتحانات.

ومن جانبه أفاد الدكتور حسام رفاعي بالتزام الجامعة بتطبيق كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير عملية الامتحانات وتوفير كافة السبل لسلامة الطلاب من خلال تعقيم قاعات الامتحانات قبل لجان الامتحانات وبعدها، إلي جانب التأكيد على ضرورة تهوية القاعات.

وقد اكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على حرص قيادات الجامعة على المتابعة الدورية للطلاب أثناء الامتحانات للاستماع لهم، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمتهم، وتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدتهم على التفوق والنجاح.

كما أشادت الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض بحرص قيادات الجامعة الدائم للتواصل المستمر مع الطلاب للاستماع لهم وتلبية مطالبهم، متمنية لجميع الطلاب التوفيق والنجاح .

جدير بالذكر أن أعمال الامتحانات منتصف نهاية العام .داخل جامعة حلوان قد انطلقت في ١٢ كلية وهم التجارة وإدارة الأعمال، الحقوق عربي وانجليزي، التربية، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، المعهد الفني للتمريض، الهندسة بحلوان، الهندسة بالمطرية، الفنون الجميلة، التربية الفنية،السياحة والفنادق، التربية الموسيقية، والفنون التطبيقية، على أن يكون آخر أيام الامتحانات بجامعة حلوان هو ٦ يوليو المقبل.

ويأتي جدول امتحانات الكليات بجامعة حلوان كالآتي:

الفنون الجميلة بدأت ٢١ مايو، وتنتهي ١٣ يونيو.

والتربية الفنية بدأت ٢٢ مايو، وتنتهي ٢١ يونيو.

الهندسة بحلوان بدأت ٢٢ مايو، وتنتهي ٩ يونيو.

التربية الموسيقية بدأت ٢٤ مايو، وتنتهي ٥ يوليو.

التربية بدأت ٢٥ مايو، وتنتهي ٢٩ يونيو.

المعهد الفني للتمريض بدأ ٢٨ مايو، وينتهي ٢٨ يونيو.