عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تطلق دورات تدريبية لراغبين تعلم اللغة الروسية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يقدم مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان العديد من الدورات التدريبية التي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم، وتقام تلك الدورات تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة،  الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، والدكتور شادي الكردي.

وأعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب، أنه بصدد إعداد دورات وورش عمل مكثفة خلال الإجازة الصيفية، ووجه المركز دعوات إلى كليات الجامعة الإعلان عن دورات المركز للطلاب داخل الكليات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالكلية.

وأشار المركز إلى أنه على الراغبين فى الحجز والاستفسار التوجه إلى مقر المركز فى كلية الآداب جامعة حلوان أو متابعة صفحة المركز الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لمعرفة طرف الحجز والمواعيد.

جامعة حلوان: مسموح للطلاب دخول لجان الامتحان بعد مرور نصف ساعة

ومن هذه الدورات يطلق المركز دورات حول اللغة التركية الحديثة، قواعد اللغة العثمانية، اللغة العبرية، اللغة الفارسية، اللغة الروسية، اللغة الفرنسية.

وعلى جانب آخر تفقد  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان  لشئون التعليم والطلاب لجان امتحانات كلية التمريض بجامعة حلوان، وقد رافقه فى الجولة  الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض، ويأتى ذلك في إطار سلسلة جولات قيادات جامعة حلوان لمتابعة سير عملية الامتحانات.

ومن جانبه أفاد  الدكتور حسام رفاعي بالتزام الجامعة بتطبيق كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير عملية الامتحانات وتوفير كافة السبل لسلامة الطلاب من خلال تعقيم قاعات الامتحانات قبل لجان الامتحانات وبعدها، إلي جانب التأكيد على ضرورة تهوية القاعات.

وقد اكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على حرص قيادات الجامعة على المتابعة الدورية للطلاب أثناء الامتحانات للاستماع لهم، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمتهم، وتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدتهم على التفوق والنجاح.

كما أشادت  الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض  بحرص قيادات  الجامعة الدائم للتواصل المستمر مع الطلاب للاستماع لهم وتلبية مطالبهم، متمنية لجميع الطلاب التوفيق والنجاح .

جدير بالذكر أن أعمال الامتحانات منتصف نهاية العام .داخل جامعة حلوان قد انطلقت في ١٢ كلية وهم التجارة وإدارة الأعمال، الحقوق عربي وانجليزي، التربية، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، المعهد الفني للتمريض، الهندسة بحلوان، الهندسة بالمطرية، الفنون الجميلة، التربية الفنية،السياحة والفنادق، التربية الموسيقية، والفنون التطبيقية، على أن يكون آخر أيام الامتحانات بجامعة حلوان هو ٦ يوليو المقبل.

ويأتي جدول امتحانات الكليات بجامعة حلوان كالآتي:

الفنون الجميلة بدأت ٢١ مايو، وتنتهي ١٣ يونيو. 
والتربية الفنية بدأت ٢٢ مايو، وتنتهي ٢١ يونيو.
الهندسة بحلوان بدأت ٢٢ مايو، وتنتهي ٩ يونيو.
التربية الموسيقية بدأت ٢٤ مايو، وتنتهي ٥ يوليو.  
التربية بدأت ٢٥ مايو، وتنتهي ٢٩ يونيو.
المعهد الفني للتمريض بدأ ٢٨ مايو، وينتهي ٢٨ يونيو.

جامعة حلوان اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان الدورات التدريبية مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان مركز اللغات للأغراض المتخصصة الإجازة الصيفية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

بعد حريق منزل هنيدي.. تعرف على أسباب انفجار التكييف

مفاجأة قلبت الموازين.. شوبير يكشف كواليس طلب موسيماني الرحيل عن الأهلي

حدث نادر.. سيدة بريطانية تحمل مرتين في أسبوع واحد

ترشيحاتنا

لن تصدق.. نفسك ينقطع أثناء النوم والشخير علامة

دار الإفتاء: المرأة تستحق مهرها القديم بنفس المكتوب دون زيادة

رئيس الفلبين المنتخب: نتطلع لتعزيز آفاق العمل المشترك والتعاون مع مصر |صور

عبد الجليل: إيهاب جلال مظلوم.. ومفيش لاعيبة في مصر

شاب يرقص على أغاني شعبي بميكروفون المسجد.. ومطالبات للأزهر بالتدخل

مجلس الأمن الروسي : حجم أزمة الطاقة في أوروبا سيزداد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالعقال والشماغ.. شاهد شاب يرقص بطريقة غريبة في موسم جدة|فيديو

علاج حبوب الحرارة في الشفايف والجسم للأطفال والكبار

والدها رفض زواجها من العندليب دون علمها.. لماذا اُتهمت زبيدة ثروت بالجاسوسية؟

عاد بعد غياب22 عاما واحتجزها.. تفاصيل خطف فتاة المعادي على يد والدها

فيديو

أسهل من برايل التقليدية.. قصة أول كفيفة تجتاز امتحان الإعدادية على لاب توب|فيديوجراف

بسبب مسلسل وجوه.. حنان مطاوع: لقب الحصان الأسود بيطيرني من الفرحة

بعد كورونا وجدري القرود .. الحصان الحزين فيروس جديد يهدد العالم

الفيل محمود يثير خلافا بين علي جمعة ويوسف زيدان.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ