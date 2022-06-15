فتح باب القبول بالجامعات الخاصة للشهادات المعادلة.. السبت المقبل

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إنه قد قرر المجلس فتح باب القبول للشهادات المعادلة ( العربية والأجنبية ) وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 18 يونيو 2022 بالجامعات الخاصة ، علي أن يتم حسم المجلس الحدود الدنيا للتقدم بالجامعات الخاصه لطلاب الشهادات المعادلة وهي كالتالي :

طب البشري : 90%

طب الفم والأسنان: 85%

العلاج الطبيعي: 80%

الصيدلة: 75%

الهندسة : 70%

علوم الحاسب : 65%

الإعلام : 60%

إدارة الأعمال : 60%

الحدود الدنيا للتقدم في جامعة سيناء:

طب البشري : 85%

طب الفم والأسنان: 80%

العلاج الطبيعي: 75%

الصيدلة: 70%

الهندسة : 65%

علوم الحاسب : 60%

الإعلام : 55%

إدارة الأعمال : 55٪



وكان قد قال الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، المشرف على قطاع الجامعات الأهلية الجديدة «الجلالة، العلمين، المنصورة، والملك سلمان»، إنه قد تم رصد عدد من الشكاوى من الك فيما يخص الموقع الخاص باختبارات قبول الطلاب بالجامعات الأهلية، مشيرا إلى أنه بعد التأكد من وجود عطل فني تم تأجيل الامتحانات واتخاذ قرار بعدها مرة أخرى.

وأضاف شعيرة لصدى البلد إلى أن قرار التأجيل لجميع الطلاب وليس لعدد معين ، مشيرا الى إن الامتحانات ستجرى خلال اسبوعين ، مؤكدا أنه سيتم معالجة الأمر خلال الأيام القادمة.



وقد انطلقت اليوم الثلاثاء اختبارات القبول بالجامعات الأهلية المصرية الأربع (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة، الجلالة) عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرامجها المتميزة في العام الدراسي (٢٠٢٢-٢٠٢٣).

قد اعلنت الجامعات الأهلية المصرية الأربع (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة، الجلالة) عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرامجها المتميزة في العام الدراسي (٢٠٢٢-٢٠٢٣) اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٤/٦/٢٠٢٢ وحتى نهاية سبتمبر ٢٠٢٢، وذلك للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها للعام الحالي ٢٠٢١-٢٠٢٢ أو العام السابق ٢٠٢٠-٢٠٢١ بنفس قواعد القبول والالتحاق التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

وتشمل الشهادات المعادلة ما يلي: (التعليم الأزهري، شهادات مدارس المتفوقين ومدارس النيل، الشهادات الأجنبية الممنوحة من داخل مصر وخارجها، الشهادات العربية)، طبقًا لقواعد المعادلة المعمول بها.

يتاح التقدم هذا العام للحاصلين على الشهادات الفنية لبعض البرامج طبقًا لقواعد قبول الحاصلين على تلك الشهادات بالجامعات المصرية.

وتدعو الجامعات الأربعة الطلاب المصريين للتقدم والتسجيل عبر منظومة تنسيق الجامعات الأهلية التي توفرها للطلاب المصريين داخل الوطن وخارجه.

https://admission.egypt-hub.edu.eg/

وفيما يخص الطلاب غير المصريين الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية، يُمكنهم التوجه مباشرة لمقار الجامعات أو التقديم عبر بوابة الطلاب الوافدين الإلكترونية.

https://admission.study-in-egypt.gov.eg/

وتُعتبر امتحانات التقدم والقبول واحدة من أهم مميزات منظومة الالتحاق بالبرامج الحديثة والمستقبلية التي تطرحها منظومة الجامعات الأهلية المصرية، حيث تهدف الاختبارات التي تعقد بشكل إلكتروني بالكامل دون أي تدخل بشري إلى قياس قدرة الطالب، ومدى ملاءمة سماته المعرفية والعقلية لنوعية دراسته التي يرغب في التقدم لها؛ مما يجعل من نجاح الطالب في البرنامج الذي سيلتحق به مؤكدًا بشكل أكبر، ويُظهر مدى استعداد الطالب لاجتياز البرنامج، واكتساب المؤهلات اللازمة لوظيفة المستقبل.