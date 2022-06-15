الثلاثاء المقبل … جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبة للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات والمهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



ونوه المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى هذه البرامج التدريبية عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .

و يتم متابعة موعد البرامج و موعد اغلاق التسجيل و الاسماء المقبولة لحضور الدورات سواء اون لاين او داخل الجامعة من خلال الصفحة الرسمية " تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس و القيادات بحلوان " عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

واكد المركز الي انه يتم نشر تفاصيل كافة الدورات التدريبية في بداية الشهر و تشمل خطة كاملة للتدريب تستمر لمدة شهر كامل.



ومن هذه الدورات يطلق المركز لأعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة حول الذكاء الاصطناعي في تمام الساعة الخامسة مساء يومي الثلاثاء والأربعاء ٢١ و ٢٢ يونيو.

جدير بالذكر عقدت الإدارة العليا للجودة بجامعة حلوان اجتماعا تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى، القائم بعمل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة هناء الحسينى، ممثل الإدارة العليا للجودة، لاستعراض الموقف الحالي من تطبيق منظومة الجودة بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبعض من العمداء من كليات: الفنون التطبيقية، والخدمة الاجتماعية، والتربية الرياضية بنات، وأمين عام الجامعة، وأمين الجامعة المساعد لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

كما حضر الاجتماع ممثلو خبراء مركز ضمان الجودة ومديري العموم، ومسئولو ضمان الجودة ببعض الإدارات والعاملين بالوحدة.

بدأ الاجتماع بكلمة الدكتورممدوح مهدى حول حرص الجامعة على الجودة لتعزيز قدرات الجامعة، حيث تسهم في تيسير متابعة تطبيق نظم ضمان الجودة لتحقيق التميز الأكاديمي والإداري المطلوب، مشيرا إلى أن عملية التطوير تتطلب التواصل المستمر بين كليات وإدارات الجامعة من أجل تحسين مستوى الجودة بالجامعة.