جامعة حلوان: ساهمنا في محو أمية 8 آلاف مواطن

تنظم جامعة حلوان فصول محو الأمية تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمـد عبد الرشيد حسيت منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا، بأيدى طلاب جامعة حلوان ضمن الأنشطة الاجتماعية بالجامعة لنشر ثقافة العمل التطوعى بين الطلاب .

ووضعت جامعة حلوان العديد من الخطط والبرامج من أجل تحقيق نتائج ملموسة خلال المبادرة والقضاء علي الأمية بالمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة وتطوير المناطق المحيطة.

وقال الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقاً، لـ صدى البلد إن من أبرز تلك الإنجازات هو أن طلاب جامعة حلوان استطاعوا تحرير عدد 8512 مواطن ومواطنة من الأمية وفق تقارير الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأشار منسق مشروع محو الأمية بحلوان إلى أن الجامعة نفذت عدد ضخم من الفعاليات والأنشطة الخاصة بالمشروع القومي لمحو الأمية، ووقعت الجامعة بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العامة لتعليم الكبار من أجل العمل بالمشروع وفق الآليات التي تحددها الجهات المختصة.



جدير بالذكر انه قد أعلنت كلية التربية الفنية جامعة حلوان عن بدء دورات الدراسات الحرة بالكلية ، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، و الدكتور محمود حامد عميد الكلية، وإشراف الدكتورة مها عبد المنعم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضحت الكلية ان الدورات التدريبية بالكلية تضم الرسم والتلوين، وتبدأ الدورات خلال شهر يوليو وتستمر حتى سبتمبر ، ويتم الحجز من خلال مكتب شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمقر الكلية بالزمالك.

وأشارت الإدارة إلى أن هذه الدورات تهدف إلى التعرف على الألوان وعلاقتها بالطبيعة والحياة الاجتماعية المحيطة، ودلالات استخدام الأطفال لها في رسومات الطفل، وتفريغ الشحنات الانفعالية السلبية كالغضب والعدوان والخوف، حيث يساهم الرسم بشكل كبير في مساعدة جميع الأطفال على الحصول على صحة عقلية سليمة، وتطوير المهارات العقلية والحركية لديهم، بجانب تعزيز نمو الطفل الاستكشافي والنفسي والعاطفي ، وتنمية القدرة الإبداعية لديه من خلال استخدام الخامات والأدوات المتنوعة .